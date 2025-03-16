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Эксперт назвала выгодные способы инвестирования при падении ставок по вкладам

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова 16 марта рассказала о способах сохранить и преумножить сбережения в случае, если ставки по вкладам начнут снижаться.

Источник: Freepik

Эксперт отметила, что самым невысоким уровнем риска для накоплений обладают облигации как государственные, так и корпоративные. По ее словам, можно также инвестировать в драгоценные металлы, например, золото, серебро, платину и палладий. Ермилова уточнила, что нужно вкладывать не в один металл, а в сразу во все четыре.

«Если суммы более крупные, можно рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости. На нем очень много стратегий. Это необязательно покупка объекта, а, например, доля или вообще земля», — добавила она в беседе с агентством «Прайм».

По мнению эксперта, популярное в последнее время вложение в страховые продукты может помочь получить одновременно и инвестиционный доход, и защиту на случай непредвиденных ситуаций.

Кроме того, доцент считает выгодными вложения в акции ведущих компаний. Однако она предупредила о возможных рисках при выборе такого способа инвестирования: санкциях, изменениях в отрасли и конъюнктуре рынков.

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев рассказал 6 марта о необычных способах инвестирования. По словам эксперта, одним из них является выращивание и продажа бонсай, преимущество которых заключается в неприхотливости и относительно низких затратах на содержание. Астафьев также назвал перспективным направлением для инвестиций такие увлечения, как коллекционные куклы, комиксы и видеоигры.