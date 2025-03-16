Эксперт назвала выгодные способы инвестирования при падении ставок по вкладам

Эксперт отметила, что самым невысоким уровнем риска для накоплений обладают облигации как государственные, так и корпоративные. По ее словам, можно также инвестировать в драгоценные металлы, например, золото, серебро, платину и палладий. Ермилова уточнила, что нужно вкладывать не в один металл, а в сразу во все четыре.