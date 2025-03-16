Дилеры ждут снижения продаж новых легковых авто в России в марте

«С учетом падения рынка и снижения контрактования (согласно Индексу РОАД) последние месяцы мы вынуждены говорить о падении продаж, причем как февраль показывает минус 25%, так и в марте будет падение. Если в прошлом марте было продано порядка 145 тысяч легковых автомобилей, то в этом марте хотелось бы рассчитывать на показатели февраля, но пессимистичный сценарий и того меньше: минус 10% от февраля 2025 года», — заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.