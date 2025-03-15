Зернышко к зернышку: Россия потеснила США на китайском рынке пшеницы

Интересно, что, несмотря на рост импорта российской пшеницы в Китай, этот азиатский рынок для России пока не стал ключевым. Во второй половине 2024 года главным покупателем этой агропродукции из РФ оказался Египет. За это время африканская страна увеличила объемы ввоза пшеницы из России в 1,8 раза, до 5,45 млн т. В пятерку ведущих импортеров также вошли Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия.