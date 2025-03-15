В РАН назвали минимальные сроки строительства российского газовоза с нуля

«Срок реализации проекта строительства отечественного газовоза определяется периодом более чем шесть лет, которые уйдут на создание нового проекта газовоза (только проектирование — не менее двух лет), поиск основных подрядчиков, разработку системы хранения и транспортировки СПГ, проектирование и разработку двигателей и винто-рулевого комплекса и на собственно строительство судна», — говорится в исследовании «Вывоз стабилен, но пауза неизбежна».