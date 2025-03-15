В РАН назвали минимальные сроки строительства российского газовоза с нуля

«Срок реализации проекта строительства отечественного газовоза определяется периодом более чем шесть лет, которые уйдут на создание нового проекта газовоза (только проектирование — не менее двух лет), поиск основных подрядчиков, разработку системы хранения и транспортировки СПГ, проектирование и разработку двигателей и винто-рулевого комплекса и на собственно строительство судна», — говорится в исследовании «Вывоз стабилен, но пауза неизбежна».
При этом отмечается, что для обеспечения технологического суверенитета «целый ряд компетенций придется нарабатывать с нуля». «В значительной степени это относится к арктическому крупнотоннажному судостроению — начиная от проектирования судов и криогенного оборудования до создания требуемых верфей», — отмечается в документе.
Авторы исследования подчеркивают, что для реализации таких проектов, как «Арктик СПГ 2», и их круглогодичного функционирования необходимо решить вопрос с нехваткой газовозов ледового класса. Однако из-за санкционного давления России не приходится рассчитывать на кооперацию с другими странами.
Решение проблемы с нехваткой газовозов поставит на паузу арктические СПГ-проекты, считают в научном совете. «На наш взгляд, возникающая пауза развития арктических проектов естественна и необходима, если мы подходим к решению задачи развития отечественной индустрии производства СПГ всерьез и надолго», — отмечается в сообщении.
В России строительством газовозов занимается судоверфь «Звезда». Кроме того, банк ВТБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) прорабатывают сооружение на Дальнем Востоке верфи, специализирующейся на морском торговом флоте. Предполагается разместить площадку в бухте Промежуточная. По словам главы ВТБ Андрея Костина, объем инвестиций в строительство новой верфи оценивается в сумму не менее 5 миллиардов долларов.