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В Австралии отреагировали на отказ США отменить пошлины

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг «расстроена» отказом США от заключения сделки по гарантированным поставкам важнейших полезных ископаемых в обмен на отмену 25-процентных пошлин на импорт алюминия и стали, однако не готова выступить с новыми, более выгодными для США предложениями, сообщает австралийская редакция газеты Guardian.

Источник: © РИА Новости

США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.

Австралийская редакция газеты Guardian сообщает, что Канберра предложила Вашингтону гарантированные поставки своих важнейших минералов, необходимых для возобновляемой энергетики, компьютерных и аккумуляторных технологий, взамен на отмену пошлин. Однако США отвергли предложение.

«Я не могу себе представить ситуацию, в которой мы пересмотрим это (предложение — ред.)… То, о чем мы уже некоторое время ведем переговоры с американцами — поставка критически важных минералов… Я расстроена в той же степени, в какой считаю, что это отличная возможность», — приводит Guardian слова Кинг.

Она отметила также, что США — не единственные инвесторы в австралийскую сырьевую промышленность, упомянув Японию и Южную Корею, а также рост интереса со стороны других стран. Например, по ее словам, Канберра «уже некоторое время» ведет переговоры с Германией и другими странами Европы, которые обладают многомиллиардными фондами для инвестирования в важнейшие минералы по всему миру.

«Несмотря на то, что мы всегда приветствуем инвестиции из США, у нас, конечно, есть и другие варианты», — подчеркнула министр.

Австралийский вице-премьер Ричард Марлз в среду в интервью радиостанции 2GB заявил, что Австралия найдет новые рынки для экспорта алюминия и стали, на которые теперь накладываются 25-процентные пошлины со стороны США.

Ранее газета Washington Post сообщила, что союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Япония, Южная Корея и Австралия — рассчитывают добиться исключений из новых американских импортных пошлин на сталь и алюминий. Причем, как отметило издание, во время первого президентского срока Трампа Японии, Южной Корее и Австралии удалось добиться освобождения от аналогичных пошлин, однако сейчас администрация США заняла жесткую позицию, исключая возможность новых льгот.