В Австралии отреагировали на отказ США отменить пошлины

«Я не могу себе представить ситуацию, в которой мы пересмотрим это (предложение — ред.)… То, о чем мы уже некоторое время ведем переговоры с американцами — поставка критически важных минералов… Я расстроена в той же степени, в какой считаю, что это отличная возможность», — приводит Guardian слова Кинг.