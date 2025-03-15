У россиян вырос спрос на подешевевшие пляжные туры в Китай

Сейчас поток россиян постепенно восстанавливается после того, как в 2023 году возобновились прямые авиарейсы между странами и запустился механизм безвизового обмена для групп. К 2024 году Китай вошел в пятерку самых популярных стран у россиян. По данным погранслужбы ФСБ, за прошедший год граждане России совершили туда около 1,02 млн поездок только с туристическими целями (со всеми целями визитов их было 1,09 млн). Количество турпоездок превысило допандемийные показатели. Но часть россиян, прибывающих в Китай на самолетах, — транзитные путешественники, которые едут с пересадкой в третьи страны: по оценкам АТОР, в 2024 году таких было около 300 тыс. человек.