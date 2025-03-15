Сенат США одобрил закон о продлении финансирования правительства до 30 сентября

Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман 14 марта отмечал, что представители Демократической партии США ставят под угрозу работу федерального правительства, не согласовывая законопроект о его финансировании. По его словам, они хотят «подставить администрацию президента-республиканца Трампа». За день до этого американский лидер указал на риск приостановки работы правительства, подчеркнув, что ответственность за это ляжет на Демократическую партию. Однако он выразил надежду на то, что демократы всё же поддержат законопроект.