Россия начала экспортировать вино в Таиланд

«Стоит отметить начало поставок российского вина в Таиланд. Значительный интерес для российских экспортеров представляет Китай. Также в рамках стратегии продвижения отечественных вин выделены как перспективные направления Вьетнам и Израиль», — рассказали в министерстве.
Там также отметили, что ключевыми партнерами России в «стоимостной структуре отечественного экспорта» виноградных вин в прошлом году были Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция. При этом основной рост экспорта вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению.
«Текущая динамика торговли отражает успешное развитие российского экспорта вина и интерес к нему в различных странах», — добавили в ведомстве.
Ранее в марте центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ рассказал, что Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, основными направлениями стали Китай и Турция.