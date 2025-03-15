Россия начала экспортировать вино в Таиланд

Ранее в марте центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ рассказал, что Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, основными направлениями стали Китай и Турция.