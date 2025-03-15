Первый магазин «Сделано в России» открылся в Гонконге

ПЕКИН, 15 мар — РИА Новости. В специальном административном районе КНР (САР) Гонконг открылся первый официальный магазин с российскими товарами под брендом «Сделано в России», сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экспортного центр (РЭЦ).
«В Гонконге открылся первый Национальный магазин Made in Russia, в офлайне покупатели могут приобрести более 1000 наименований российских товаров», — заявили в РЭЦ.
В РЭЦ отметили, что магазин располагается в центре города, что делает его привлекательным не только для местного населения, но и для туристов, посещающих Гонконг.
Ранее в январе на полях фестиваля-ярмарки «Сделано в России» в китайском Шэньяне генеральный директор центра Вероника Никишина заявила, что Россия и Китай будут серьезно бороться с подделками под товары из РФ на территории Китая.
В Китае сегодня стремительно набирает популярность продукция из России. Во многих городах по всей стране открылись торговые точки, продающие продукцию под вывеской «товары из России». Однако в некоторых магазинах под видом российской продается контрафакт или продукция, произведенная не в РФ.
Ранее в январе посольство России в Китае призвало китайских потребителей быть внимательными при выборе российских товаров, чтобы не купить подделки, которые продаются в некоторых магазинах на территории Китая под видом продукции из РФ.