Первый магазин «Сделано в России» открылся в Гонконге

В Китае сегодня стремительно набирает популярность продукция из России. Во многих городах по всей стране открылись торговые точки, продающие продукцию под вывеской «товары из России». Однако в некоторых магазинах под видом российской продается контрафакт или продукция, произведенная не в РФ.