Названы подходящие под семейную ипотеку на вторичное жилье города России

«Среди административных центров регионов под новые условия программы на данный момент попадают Мурманск, Анадырь, Нарьян-Мар, Донецк, Запорожье и Херсон. В этих городах количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух или отсутствует вовсе», — рассказала руководитель аналитического центра федеральной компании «Этажи» Ирина Пашковская.
По ее словам, из 100 крупнейших городов России по численности населения семейная ипотека на вторичное жилье также может быть расширена в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), Братске (Иркутская область) и Орске (Оренбургская область). В них строится сейчас только по одному многоквартирному дому.
«Фактически расширение семейной ипотеки больше коснется небольших городов с населением до 200 тыс. человек. За исключением небольших городов, находящихся в непосредственной близости от городов-миллионников с активным строительством. Многие из них становятся своего рода городами-спутниками, в которых строят более доступное, чем в мегаполисе, жилье», — уточнила Пашковская.
Эксперт отметила, что семейная ипотека на вторичном рынке может быть интересна для тех, кто планирует переезд на юг России, поскольку в Краснодарском крае и в Республике Крым есть города, в которых отсутствуют данные о ведущемся в настоящий момент строительстве многоквартирных домов.
«В Туапсе и Геленджике сейчас не заявлено о строительстве многоквартирных домов, а значит, эти города вполне могут попасть под расширение семейной ипотеки на вторичное жилье. Также среди привлекательных городов можно отметить Горно-Алтайск в Республике Алтай, где ведется строительство только двух домов», — уточнила она.
Накануне в Минфине сообщили, что новые условия распространения семейной ипотеки на вторичном рынке в городах, где ведется строительство не более двух домов, начнут действовать с 1 апреля 2025 года. В министерстве уточнили, что семьи с детьми до шести лет смогут приобрести квартиру на льготных условиях, один раз воспользовавшись ставкой до 6% годовых. Вторичное жилье должно находиться в многоквартирном доме, которому не более 20 лет, и не должно быть признано аварийным.