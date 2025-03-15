Названы подходящие под семейную ипотеку на вторичное жилье города России

Накануне в Минфине сообщили, что новые условия распространения семейной ипотеки на вторичном рынке в городах, где ведется строительство не более двух домов, начнут действовать с 1 апреля 2025 года. В министерстве уточнили, что семьи с детьми до шести лет смогут приобрести квартиру на льготных условиях, один раз воспользовавшись ставкой до 6% годовых. Вторичное жилье должно находиться в многоквартирном доме, которому не более 20 лет, и не должно быть признано аварийным.