Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35%

«Нужно донастраивать шкалу НДФЛ и повышать ставки для сверхбогатого меньшинства. При этом для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог давно пора отменить. Это наши программные требования, и мы будем добиваться расширения шкалы подоходного налога… В частности, на доходы от 250 до 500 миллионов рублей в год мы (партия СРЗП — ред.) предлагали ставку налога 25%, на доходы от 500 миллионов — в 35%. И сегодня, с учетом роста неравенства, наши предложения по-прежнему актуальны», — сказал он.