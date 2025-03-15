Банк России сформулировал требования к торговле криптовалютой. Что нужно знать

• Инициатива направлена на ограничение подавляющего большинства инвесторов от сверхрискованных операций. Для более чем 90% из них доступ к покупке и продаже криптовалюты будет закрыт. Однако инвесторы с крупными активами получат новые возможности для инвестиций. Такие инвесторы обычно осознают риски, и их вложения в криптовалюту не будут настолько велики, чтобы создать угрозу для них лично.