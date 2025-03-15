Аналитики предсказали сохранение ставки ЦБ и отказ от жесткого сигнала

Позитивным фактором с точки снижения перегрева экономики является повышение безработицы. По итогам января она показала рост впервые за год — с 2,3 до 2,4%, сообщалось в докладе Росстата. Позитивные тренды на рынке труда (пересмотр планов компаний по найму, более умеренные планы по повышению заработных плат) говорят о двух вещах: что спрос будет прирастать медленнее и что предложение вышло на плато, поясняет директор по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанна Смирнова. «И весь вопрос в том, смогут ли компании повышать производительность труда и увеличивать объем производства или же нам нужно не просто замедление спроса до уровней условно лета прошлого года (когда перегрев уже был), а практически нулевая или отрицательная динамика спроса, чтобы вывести ее в баланс с предложением», — отмечает эксперт. Смирнова считает, что перегрев в экономике остается значительным. По ее прогнозу, ЦБ сохранит ставку 21%.