Алкогольное ополчение: в РФ хотят ввести пошлины за лицензию на этанол

Против нелегального алкоголя
В 2023 году был принят закон, который вносил изменения по вопросам оборота лекарственных средств и лицензирования, напомнил «Известиям» зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов. Это было необходимо, потому что в результате многочисленных проверок незаконного производства алкогольной продукции обнаруживались канистры — как пятилитровые, так и 20-литровые — якобы с лекарственным препаратом, а на деле медицинским спиртом. Лекарственный препарат с наименованием «Этанол» по сути является водным раствором этилового спирта. И в итоге он используется для изготовления алкогольных напитков.
— Из всего этилового спирта, который был произведен в России в январе этого года, значительная доля ушла на производство хлоргексидина и муравьиного спирта. Ни тот ни другой в составе не имеют этанола. Соответственно, скорее всего, под видом муравьиного спирта и хлоргексидина производится тот же самый этанол, но просто «наклеивается» на него другое обозначение, — пояснил политик.
Что касается лицензирования, то доступ на этот рынок довольно простой, отметил он. Для производства продукции надо заплатить госпошлину в размере 10 млн рублей, далее организация получает лицензию и осуществляет деятельность.
— Поэтому нужно ужесточать лицензионные требования, в том числе вводить госпошлину. Может быть, ретроспективно надо доначислять акцизы для тех, у кого в системе есть зависшие остатки. С января 2025 года введена пошлина на медицинский спирт. Медицинский спирт — название бытовое. Он называется «фармацевтическая субстанция спирта этилового», — уточнил депутат. — И приравнена эта пошлина к обычному этиловому спирту. Соответственно, мы, когда вводили эту норму, полагали, что рентабельность компаний, которые незаконно производят алкогольные продукты, снизится, потому что была пошлина в размере 0 рублей.
В целом, по словам политика, речь идет о максимальном противодействии производству нелегального алкоголя.
— Поиск решений идет с учетом понимания, что бизнес в этой сфере готов платить штрафы и использовать схемы по переоформлению при легком входе на рынок. Экономических последствий для легального рынка, производителей лекарственных средств и потребителей не будет, в том числе не будет повышения цен, — заверил Артем Кирьянов.
Нелегальный оборот
К сожалению, в России до сих пор полностью не решена проблема нелегального оборота этанола, заявил «Известиям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Несмотря на значительные изменения в законодательстве за последние лет 10−15, производители и продавцы находят определенные лазейки для осуществления незаконной деятельности. В интернете до сих пор огромное количество сайтов предлагают спирт любых марок — от технических спиртосодержащих жидкостей и медицинского этанола до пищевых сортов.
— Медицина — довольно крупный потребитель этилового спирта. Это касается не только ассортимента лекарственных препаратов, которые могут использоваться не по прямому назначению, а с целью получения опьяняющего эффекта (настойка боярышника, спиртосодержащие дезинфицирующие жидкости
Отдельные производители, по его оценке, используют различные схемы, при помощи которых выводят либо часть произведенной ими продукции, либо спирт как сырье в теневой сегмент. Именно с этими процессами и предполагается бороться. Однако пока речь идет только о необходимости сформулировать новые подходы к контролю за этой сферой, которые позже уже могут стать основой конкретных законодательных актов, считает эксперт.
— Пока параметры итоговых законодательных актов нам неизвестны, соответственно, очень сложно делать выводы о росте цен на такие препараты. Но вообще даже при самых жестких сценариях речь вряд ли будет идти об очень значимом росте стоимости подобных препаратов. Гораздо в большей степени на ценнике может отразиться введение акцизов на медицинский спирт, которое вступает в силу с текущего года, — сказал Николай Беспалов.
При этом абсолютное большинство спиртосодержащих препаратов, которые используются по прямому назначению, либо имеют адекватные альтернативы без содержания этилового спирта, либо употребляются в таких количествах, когда даже кратный рост цен на них вряд ли приведет к каким-то социальным проблемам.
— Условно говоря, если флакончик, которого хватает на месяц, подорожает с 30−50 рублей, до 60−100 рублей — принципиально ничего не поменяется, это неприятно, но не более того. А вот для тех, кто потребляет эти жидкости литрами, уже будет стоять выбор, покупать суррогат в аптеке или посетить алкомаркет, — отметил эксперт.
Вопрос в конечном счете стоит только в необходимости контролировать потоки легального алкоголя с тем, чтобы повышать отчисления в бюджет за счет закрытия лазеек в теневом секторе. Так что это вопрос прежде всего экономический, а не социальный, считает эксперт.
«Известия» направили запросы в Минпромторг, Минздрав и Росздравнадзор, но ответы на момент публикации получены не были. Минфин переадресовал запрос в комитет ГД по экономической политике. Минэк перенаправил запрос «Известий» в Росздравнадзор, который тоже был запрошен.