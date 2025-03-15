Алкогольное ополчение: в РФ хотят ввести пошлины за лицензию на этанол

— Поэтому нужно ужесточать лицензионные требования, в том числе вводить госпошлину. Может быть, ретроспективно надо доначислять акцизы для тех, у кого в системе есть зависшие остатки. С января 2025 года введена пошлина на медицинский спирт. Медицинский спирт — название бытовое. Он называется «фармацевтическая субстанция спирта этилового», — уточнил депутат. — И приравнена эта пошлина к обычному этиловому спирту. Соответственно, мы, когда вводили эту норму, полагали, что рентабельность компаний, которые незаконно производят алкогольные продукты, снизится, потому что была пошлина в размере 0 рублей.