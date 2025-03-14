Власти будут защищать интересы российских компаний, заявили в Кремле

«Мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы те ниши, оставленные иностранцами, которые заняты нашими бизнесом, чтобы в этих нишах каким-то образом что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов. Они вложили свои деньги, имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции. Конечно, они будут в полном приоритете — и мы будем всячески защищать их интересы», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.