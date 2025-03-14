В «М. Видео-Эльдорадо» появились новые акционеры

«В компании произойдут изменения на всех уровнях корпоративного управления — в совете директоров и топ-менеджменте», — говорит гендиректор «М. Видео-Эльдорадо» Феликс Либ. Привлеченные средства, по его словам, нужны для реализации новой стратегии группы на ближайшие три года, разработанной менеджментом и согласованной с акционерами. «Она предполагает открытие новых магазинов эффективного компактного формата параллельно с закрытием всех убыточных точек продаж, рост онлайн-продаж до 70% (в том числе через углубление партнерств с маркетплейсами и переформатирование части магазинов в шоу-румы), экспансию в новые города присутствия и выход на рынки ряда стран СНГ, создание производств СТМ-техники, как собственных, так и с партнерами из Китая и Республики Беларусь» — заявил Либ.