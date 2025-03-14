Свое не потерять: предпенсионерам предложили воспользоваться налоговыми льготами по ПДС

Главный налоговый эксперт НДФЛка.ру Ольга Гукова называет недостатки программы ДС. Среди неочевидных минусов, на ее взгляд, жесткие условия для предпенсионеров. Те, кто вступил в ПДС в возрасте 50+ (женщины) и 55+ (мужчины), не получат налоговый вычет, объясняет она. Так как основания для назначения периодических и единовременной выплат по договору должны наступать не раньше, чем через пять лет с даты договора при его заключении в 2024—2026 годах. При этом у граждан может быть дополнительный доход, который позволил бы им воспользоваться вычетом.