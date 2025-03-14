Свое не потерять: предпенсионерам предложили воспользоваться налоговыми льготами по ПДС

Государственная дума готовится рассмотреть во втором чтении поправки, включающие в себя предоставление возможности для граждан заключать договоры по программе долгосрочных сбережений через портал «Госуслуг». Это упростит для граждан вступление в программу долгосрочных сбережений (ПДС), что также повысит ее привлекательность, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина России. Поправки также предполагают, что в случае расторжения договора ПДС, по которому софинансирование ранее не осуществлялось, право на поддержку по другим соглашениям останется. Подробности — в материале Известий.
За счет чего хотят улучшить ПДС
Банк России совместно с Минфином России работает над повышением привлекательности ПДС. Рассматривается вариант заключения договора долгосрочных сбережений (ДДС) через «Госуслуги» с помощью УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи) или УНЭП (усиленной неквалифицированной электронной подписи).
По статистике Центробанка и Минфина, подавляющее большинство ДДС (99%) оформляются в электронном виде. Заключение соглашений через «Госуслуги» привлечет в программу больше россиян, а также предоставит им возможность подписать ДДС с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), у которого или нет собственного удобного приложения, или отсутствуют агентские соглашения с крупными банками, которые могут разместить продукты фонда у себя на «электронной полке».
Кроме того, подготовлены поправки в закон об НПФ. Они предусматривают сохранение за вкладчиком права на софинансирование в случае расторжения ДДС, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ.
Согласно действующему законодательству, участник программы долгосрочных сбережений может досрочно расторгнуть договор без потери всех льгот — софинансирования и налогового вычета. Это возможно, если ему потребуется дорогостоящее лечение.
В случае, когда вкладчик сделал взнос по договору долгосрочных сбережений, а затем передумал и решил выйти из программы, тогда он теряет право на получение поддержки, в том числе при заключении таких договоров в будущем. Этот же принцип действует, если у человека несколько ДДС и он решил закрыть хотя бы один из них.
Согласно подготовленным поправкам, участник программы может расторгнуть договор долгосрочных сбережений, по которому он не получал поддержку, и при этом сохранить право на софинансирование, если он успел это сделать до 1 апреля того года, когда должны поступить средства от государства, сказали в ЦБ.
Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко объяснил, что сейчас основными сложностями при привлечении средств в ПДС можно назвать отсутствие у граждан лишних денег для инвестирования, низкий уровень финансовой грамотности и отсутствие доверия к подобным программам. Немаловажно, что для участия в ПДС требуется лично прийти в негосударственный пенсионный фонд. Поскольку более 103 млн россиян имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», то возможность заключить договор через портал сделает процесс более удобным и позволит гражданам сэкономить свое время, разъяснил парламентарий.
По данным эксперта, ряд НПФ сообщили о доходности в размере около 18% годовых на вложения участников ПДС по итогам 2024 года.
Генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий видит несколько направлений для развития программы. Он считает, что сейчас следует индексировать ее параметры. Стоит увеличивать текущий лимит государственной поддержки — до 36 тыс. рублей в год — с учетом экономической ситуации. Аналогичную меру можно применять и в отношении налогового вычета. Наконец, полезным было бы упростить переводы средств накопительной пенсии в программу. По мнению Зарецкого, их стоит сделать прямыми и без потерь, причем неважно, где сейчас хранятся деньги.
Семейные опции ПДС и развитие программы
В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) отмечают, что у программы есть большой потенциал для роста и совершенствования. Многие заключают договоры не только для себя, но и для родных и близких. Пока что ПДС-счетов с налоговыми льготами можно открыть не более трех на человека. В настоящее время, согласно поручению президента России, идет разработка семейных опций ПДС, что позволит расширить это ограничение и увеличить размер налогового вычета.
В этом году также могут быть одобрены поправки в Налоговый кодекс, которые не были утверждены ранее. Речь идет, в частности, о предоставлении налоговых льгот работодателям, которые могут делать взносы за своих сотрудников, уточнили в ассоциации.
Бизнес заинтересован в развитии корпоративных программ, и ПДС может стать отличным способом мотивации и удержания сотрудников в условиях кадрового голода, считают в НАПФ.
— Также сегодня обсуждаются изменения правил выплат для людей, которые заключили договоры в пользу своих близких. Сейчас такие участники могут получить до 36 тыс. рублей в год по всем своим договорам, включая те, что оформлены на родственников. Планируется сделать так, чтобы выплаты шли отдельно для них и для их детей, — заключили в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
Председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова полагает, что сейчас есть пробелы, доработка которых помогла бы еще больше популяризировать программу. Например, убрать законодательные коллизии, которые мешают предпенсионерам — участникам ПДС, воспользоваться налоговыми льготами.
— Сегодня значительной долей взносов в ПДС являются ранее замороженные пенсионные накопления в рамках обязательного пенсионного страхования, которые мы предлагаем автоматически конвертировать в накопления ПДС и таким образом сконцентрировать внимание как фондов, так и самих россиян на внесение новых взносов, «новых денег» в программу, — отметила собеседница.
Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев указывает на возможные варианты развития программы: подключение работодателей к участию в ПДС, ее интеграция с корпоративными пенсионными программами, как это часто практикуется за рубежом. Такой вариант сейчас активно обсуждается финансовым блоком правительства и регулятором, отметил Дмитриев.
Гендиректор ООО «СДК “Гарант” Татьяна Есаулкова в свою очередь предлагает упростить переход ОПС в ПДС или разрешить такой перевод в другом фонде. Для этого, по ее словам, нужна доработка Налогового кодекса. Кроме того, Есаулкова предлагает отдельное софинансирование по договорам в пользу детей, увеличение лимита на налоговый вычет для супругов, а также индексацию софинансирования, например, на уровень инфляции.
Какие трудности связаны с ПДС
Основная проблема сейчас — инфляция, отмечает профессор департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Марина Колосницына.
— Она обесценивает любые сбережения сама собой, а предсказать ее динамику на будущее практически невозможно. Понять, сколько денег останется из инвестированных сегодня, скажем, через 10 лет, в принципе нельзя, — указала эксперт.
Главный налоговый эксперт НДФЛка.ру Ольга Гукова называет недостатки программы ДС. Среди неочевидных минусов, на ее взгляд, жесткие условия для предпенсионеров. Те, кто вступил в ПДС в возрасте 50+ (женщины) и 55+ (мужчины), не получат налоговый вычет, объясняет она. Так как основания для назначения периодических и единовременной выплат по договору должны наступать не раньше, чем через пять лет с даты договора при его заключении в 2024—2026 годах. При этом у граждан может быть дополнительный доход, который позволил бы им воспользоваться вычетом.
Есть и трудности с получением документов, отмечает Гукова. С 2024 года введена унифицированная справка для социального вычета и на долгосрочные сбережения. Однако НПФ задерживают ее выдачу до конца марта, ссылаясь на автоматическую отправку данных в ФНС. В результате налогоплательщики не могут получить вычет, тогда как по другим категориям он уже выплачивается.
Другие проблемы, по ее мнению, это ограниченный лимит вычета для ИИС и ПДС, потеря налоговых вычетов и софинансирования при досрочном закрытии счета.
— Если государство хочет действительно стимулировать граждан инвестировать в долгосрочные сбережения, необходимо увеличить лимиты вычетов и сделать программу более гибкой и понятной для большинства граждан, — считает налоговый эксперт, — а также разработать механизм сохранения вычетов и софинансирования при частичном закрытии счетов.