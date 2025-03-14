Стальные заборы: свободный рынок черных металлов в мире начал распадаться

Торговая война затронула весь мировой рынок стали. Хотя началось всё с действий президента США Дональда Трампа, пытающегося тарифами поддержать национальных сталелитейщиков, этому примеру последовали многие другие государства от Европы до Восточной Азии. Складывается ощущение, что глобальный рынок черных металлов начал распадаться — все более-менее крупные производители будут отстаивать свою собственную долю за счет внешнеторговых тарифов и других ограничительных мер. Так ли это и каким образом затронет Россию, пятую по размерам металлургическую державу, — в материале «Известий».
Возрождение американской стали
12 марта Дональд Трамп ввел 25-процентные импортные пошлины на всю поставляемую в США сталь. Причиной такого жесткого решения стал упадок американских сталелитейных центров в последние полвека, что резко негативно отразилось на положении рабочего класса страны. Если в середине 1970-х США выпускали около 140 млн т стали, то в 2020-е годы объемы производства упали до 80 млн т. При этом потребление стали американской промышленностью не снизилось — c начала века оно балансирует на уровне около 100 млн т.
В значительной степени это стало следствием переноса производства в страны с дешевой рабочей силой. Но не только: четверть объема Америка импортирует из Канады, еще 10% — из Южной Кореи. Если в этих странах себестоимость труда сталелитейщиков и меньше, чем в США, то явно не в разы. Соответственно, в администрации Трампа сочли, что вполне могут компенсировать разницу за счет пошлин и поддержать отечественного производителя.
Производство стали для крупных игроков на этом рынке является вопросом национальной безопасности. Меры поддержки выпуска в той или иной степени существовали всегда. Можно вспомнить предыдущую администрацию, которая заблокировала покупку японцами US Steel, крупнейшей компании черной металлургии в стране. Нынешнее правительство всего лишь обострило существующую политику.
В то же время жесткость нынешних мер беспрецедентна за многие десятилетия и создает риск повышения стоимости огромной номенклатуры продукции — от производства автомобилей до строительства инфраструктуры, угрожая экономическими потрясениями и потерей рабочих мест в проблемных секторах, зависящих от стали. Предыдущие меры были все-таки точечными, а нынешний раунд использует всеобъемлющие решения, затрагивая большие объемы и ключевые торговые пути.
Тарифы для всех
И правительство США вовсе не одиноко. Другие страны сейчас быстро перенимают методы американской администрации. В первую очередь, эти действия направлены против Китая, который выпускает почти половину стали всего мира. Вьетнам и Южная Корея, два крупнейших покупателя китайской стали, и сами крупные экспортеры, ввели пошлины на горячекатаный рулон, широко используемый продукт, который играет важную роль в мировых потоках. Тайвань также начал антидемпинговое расследование. А торговый орган Индии рекомендовал ввести широкие пошлины на импорт многих видов стальной продукции.
Первой жертвой может стать Европа. До американского рынка может не дойти около 18 млн т стали, в первую очередь из Азии и Латинской Америки. Все эти объемы куда-то нужно деть. С высокой вероятностью, они направятся в Евросоюз. Последний принял ответные меры против США, но никак не защитился от поставки стали из третьих стран.
В былые годы любой такой жест стал бы причиной грандиозного скандала, в котором бы разбирались суды ВТО. Сейчас обращение в ВТО имеет примерно столько же смысла, сколько и во Всемирную лигу сексуальных реформ. Организация является в данный момент нефункциональной, а ее суды уже почти восемь лет как не работают должным образом. Сейчас основным игрокам на рынке не остается ничего, кроме как спасать себя самим.
По словам директора по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Романа Андреева, драматизировать пока не стоит:
— Утверждение о том, что глобальный рынок черного металла распадается — это слишком громкое заявление. Безусловно, часть стран-производителей пытаются защитить внутренних производителей, вводя пошлины, но международная торговля никуда не денется, так как далеко не все страны обладают залежами руды, кокса, а также достаточно дешевой электроэнергией для конкурентной выплавки стали.
Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев отмечает, что глобальный рынок черных металлов испытывает определенные потрясения. Однако эти проблемы не намного серьезнее тех, которые наблюдаются последние два года из-за сложностей в китайской строительной отрасли и вызванного этим увеличения экспорта стали из КНР.
— В принципе, рынок стали пошлинами не удивишь, — говорит Калачев. — Много лет и США, и ЕС, и многие другие страны вводят и периодически изменяют пошлины на импорт отдельных видов стальной продукции из отдельных стран, и почти все государства имеют такие тарифы на импорт стали из Китая. Это естественная защита собственных производителей, работающих в стратегическом секторе, от внешнего демпинга. Это неизбежно, покуда глобальный рынок стали остается профицитным, а совокупные производственные мощности примерно на треть превышают мировое потребление.
«В карнавале не участвуем»
Россия является пятым по значимости в мире производителем стали. Насколько принятые меры могут отразиться на нашем производстве и нужны ли нам свои тарифы?
Роман Андреев говорит, что российские производители конкуренты на мировом рынке в части себестоимости производства продуктов черной металлургии, поэтому пошлины на импорт им не нужны.
— Правительство, наоборот, может вводить пошлины на экспорт продукции металлургической промышленности, чтобы решить бюджетные вопросы или охладить цены на внутреннем рынке. Что касается пошлин со стороны США и ЕС, то в текущей структуре экспорта это не ударит по российским производителям, так как у большинства из них экспорт по данным направлениям минимален или отсутствует, — комментирует эксперт.
По словам Калачева, российские сталевары не участвуют в этом карнавале Трампа. В ЕС и США наша сталь находится под санкциями. Против нее в США действуют заградительные пошлины в 70%.
— Если будет 25%, то это скорее смягчение, — отмечает собеседник. — Экспорт стали в другие страны сдерживается вторичными санкциями, низкими ценами на рынках и дорогой логистикой. А внутренний рынок стали в РФ переживает снижение спроса из-за роста ключевой ставки и сокращения программ льготной ипотеки. Для металлургов сейчас важнее не американские пошлины, а смягчение санкционного режима и снижение ключевой ставки в РФ.
Он добавил, что импортные пошлины в РФ могут вводиться, если в страну хлынет поток дешевой стали, например, из Китая.
— Но, во-первых, рынок относительно защищен довольно низкими ценами и высокой конкуренцией собственных производителей. А во-вторых, импортные пошлины периодически вводятся и пересматриваются на отдельные номенклатуры металлургической продукции. Тарифы Трампа во всё это не вносят ничего нового и ничего принципиально не меняют, — заключил Калачев.