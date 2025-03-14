Стальные заборы: свободный рынок черных металлов в мире начал распадаться

В былые годы любой такой жест стал бы причиной грандиозного скандала, в котором бы разбирались суды ВТО. Сейчас обращение в ВТО имеет примерно столько же смысла, сколько и во Всемирную лигу сексуальных реформ. Организация является в данный момент нефункциональной, а ее суды уже почти восемь лет как не работают должным образом. Сейчас основным игрокам на рынке не остается ничего, кроме как спасать себя самим.