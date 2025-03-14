«Русал» почти втрое нарастил чистую прибыль в 2024 году

Производство алюминия по итогам 2024 года составило 3,99 млн тонн (+3,7%), однако продажи снизились на 7,1%, до 3,86 млн тонн. Выпуск глинозема увеличился на 25,3%, до 6,43 млн тонн, что связано с покупкой 30% доли в китайском Hebei Wenfeng New Materials Co. (HWNM). Добыча бокситов выросла на 18,8%, до 15,89 млн тонн, за счет расширения мощностей в Гвинее. В отчете уточняется, что оценка покупки доли в HWNM скорректирована до $316 млн против первоначальной оценки в $264 млн.