Российский рынок акций, результаты «Русала» и цены на золото: дайджест

«Судя по повышенной волатильности на вечерней сессии, у инвесторов нет единого мнения по поводу того, приближается ли урегулирование конфликта или же появляются сигналы о том, что для нормализации потребуется еще много времени. Диверсификация портфеля с добавлением консервативных инструментов (облигации, в том числе валютные) остается оправданной стратегией», — считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.