Российский рынок акций, результаты «Русала» и цены на золото: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,96%, до 3121,57 пункта. Вечерняя сессия была волатильной: индекс IMOEX2 на пике поднимался выше 3200 пунктов, но к концу дня снизился до 3166,18 пункта (-0,37% к закрытию вечерней сессии среды).
Позитив в начале вечерней сессии был связан с комментариями президента России Владимира Путина насчет предложения о временном прекращение огня.
«Судя по повышенной волатильности на вечерней сессии, у инвесторов нет единого мнения по поводу того, приближается ли урегулирование конфликта или же появляются сигналы о том, что для нормализации потребуется еще много времени. Диверсификация портфеля с добавлением консервативных инструментов (облигации, в том числе валютные) остается оправданной стратегией», — считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер полагает, что закрытие торговой недели может быть показательным и несколько прояснит техническую картину на будущее, а пока очень много биржевого шума.
По оценкам Василия Карпунина, на дневном графике индекса Мосбиржи складывается не самая оптимистичная картина. При спуске бенчмарка ниже уровня 3100−3130 пунктов цели падения сместятся в район 2970−3000. Вероятность такого сценария Карпунин оценивает как высокую.
Утром в пятницу IMOEX2 в моменте падал на 0,3%, до 3 156,8 пункта.
Отчетность «Русала»
«Русал» представил отчетность по МСФО за 2024 год. По его итогам выручка снизилась на 1%, до $12,08 млрд, а чистая прибыль выросла в 2,8 раза, до $803 млн. Скорректированная EBITDA увеличилась на 90%, до $1,49 млрд.
Утром в пятницу акции «Русала» в моменте теряли на Мосбирже 0,25% и торговались на уровне ₽41,9.
Ранее аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов отмечал, что не ожидает от «Русала» дивидендов на фоне сохраняющейся высокой долговой нагрузки и слабого свободного денежного потока.
Цены на золото
В пятницу, 14 марта, цены на золото выросли до нового рекорда. Апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 7:43 мск подорожали на 0,34%, до $3001,62 за унцию. Отметку $3000 биржевая цена унции золота превысила впервые в истории.
Новым рекордным уровням на рынке золота способствовало увеличение спроса на безопасные активы в мире на фоне усиления торговой напряженности. Золото выросло в цене после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на металлы. 12 марта в США вступили в силу 25-процентные пошлины на ввоз алюминия и стали. Под новые пошлины попала преимущественно продукция ключевых партнеров и соседей США — Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Индии, Канады, Мексики, Нидерландов, ОАЭ, Тайваня, Южной Кореи и Японии.
По мере приближения ко второму кварталу, когда взаимные пошлины могут спровоцировать еще одну волну рыночных потрясений, золото остается привлекательным активом-убежищем в условиях, когда альтернатив мало, считает рыночный стратег компании IG Йип Джун Ронг.
Кроме того, золото дорожает на фоне растущих ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Согласно данным, опубликованным в среду, в феврале потребительские цены в США выросли самыми медленными темпами за четыре месяца. «Сочетание ослабления инфляционного давления и растущих рисков замедления роста экономики говорит о том, что ФРС приближается к продолжению цикла смягчения денежно-кредитной политики», — сообщила эксперт Goldman Sachs Asset Management Кей Хейг. Решение ФРС США станет известно в среду, 19 марта.
В «Альфа-Инвестициях» полагают, что в пятницу на фоне новых рекордных уровней на рынке золота акции «Полюса», ЮГК и «Селигдара» должны выглядеть лучше рынка.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:50 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить доллары можно по ₽87,18, продать — по ₽88,32;
- Норвик Банк (ст. м. «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽88,35, продать — по ₽86,5.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Ясенево»): купить евро можно по ₽97,38, продать — по ₽96,4;
- НС Банк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить евро можно по ₽97,40, продать — по ₽95,05.
Корпоративные события
ЛСР: финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
Совкомбанк: финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
Другие важные события
Банк России опубликует ежеквартальный аналитический обзор банковского сектора и «Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков».
Великобритания: ВВП, квартал — 10:00 мск.
Великобритания: промышленное производство, январь — 10:00 мск.
Германия: индекс потребительских цен, февраль — 10:00 мск.
США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, март — 17:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes, неделя — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3121,57 (-1,96%).
Индекс РТС: 1135,27 (-1,96%).
S&P 500: 5521,52 (-1,39%).
Dow Jones Industrial Average: 40 813,57 (-1,3%).
NASDAQ Composite: 17 303,01 (-1,96%).