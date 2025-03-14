Reuters узнал об использовании Россией криптовалюты при торговле нефтью

Центробанк России не ответил на просьбу Reuters прокомментировать информацию об использовании криптовалюты при торговле нефтью. Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в июне 2022 года говорил, что нефть с высокой вероятностью не будет продаваться за биткоины из-за больших объемов экспорта. Ведомство считает, что криптовалюты следует использовать как актив, а не как платежное средство, пояснял он.