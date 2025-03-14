ПК не берут: продажи ноутбуков в РФ падают, несмотря на снижение цен на них

Несмотря на снижение стоимости ноутбуков в РФ, объемы их продаж падают, рассказали «Известиям» участники рынка. По их словам, за первые месяцы 2025 года реализация этих гаджетов сократилась на 20−30%, а цены на них — на 10−20%. Уменьшение спроса коснулось сегмента в 50−150 тыс. рублей, в который входят и ноутбуки Apple. Причина — в перенасыщении рынка, сокращении доступности потребительских кредитов и высоких ставок по ним, утверждают эксперты. На цены влияет и снижение курса доллара, добавляют продавцы.
Почему дешевеют ноутбуки
В России снижается спрос на ноутбуки, несмотря на то, что падают и цены на них: продавцы стремятся избавиться от залежавшегося товара. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка электроники. В январе-феврале этого года по сравнению последними месяцами 2024-го стоимость этих гаджетов — в первую очередь, дорогих моделей (в том числе Apple MacBook), снизились на 10−20%, утверждает менеджер одного из производителей. По его словам, реализация лэптопов уменьшилась не так сильно, на несколько процентов. Обвального падения не происходит, поскольку розница избавляется от не пользующегося спросом товара — отсюда и снижение цен, указывает собеседник «Известий».
С конца прошлого года наблюдается падение потребительского спроса на ноутбуки, что ведет к снижению цены на товар, подтверждает руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина. Этому способствует отсутствие экономической стабильности, в частности — высокая ключевая ставка ЦБ, рассуждает она.
— Пользователи, у которых нет острой необходимости покупать ноутбук сейчас, решили отложить приобретение в ожидании улучшения экономической ситуации в стране в целом, — считает эксперт.
В «Связь.ON» подтверждают снижение цен на ноутбуки, начавшееся в начале 2025 года.
— В весенний несезон продавцы ноутбуков пытаются поддержать продажи в условиях высокой ключевой ставки и волатильности курсов валют. В этом году снижение спроса серьезнее обычного, — добавили в компании.
Низкая доступность кредитов действительно влияет на темпы продаж ноутбуков, отметили в пресс-службе «М. Видео-Эльдорадо». Покупатели могут откладывать приобретение техники до накопления нужной суммы или отдавать предпочтение более дешевым моделям, считают представители объединенного ритейлера. В то же время, они утверждают, что цены на лэптопы в РФ снизились незначительно.
По данным компании, по итогам 2024 года рынок российских ноутбуков вырос на 8% в количественном и на 31% в денежном выражении. В топ брендов по обороту вошли Digma, Hiper, OSIO, Irbis. Средняя цена на российский ноутбук составила 44 тыс. рублей.
Основная причина колебания продаж и стоимости ноутбуков — постепенная стабилизация цен после повышенного спроса на них в прошлом году, отмечают в «Марвел-Дистрибуция». Например, в январе и феврале 2024 года объем реализации по сравнению с тем же периодом 2023-го вырос на 9,3% в штуках и на 28,9% в деньгах, что отразилось и на средней цене, отметил представитель компании.
— Еще один фактор — это влияние сохраняющейся высокой ключевой ставки, которая сдерживает потребительскую активность, особенно на достаточно дорогую технику, — добавили в компании.
Впрочем, снижение спроса на ноутбуки фиксируют не все участники рынка. Так, оборот ноутбуков на Wildberries в январе-феврале 2025-го значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: рост составил 124%, утверждает представитель маркетплейса. При этом средний чек действительно стал меньше — в целом по категории «Ноутбуки» на 17%, а в случае с Apple MacBook — на 6%, добавил он. Частично это связано со смещением спроса от моделей в топовых конфигурациях в сторону более простых моделей и более бюджетных брендов.
То, что одни продавцы и импортеры говорят о значительном снижении цен на лэптопы, а другие — о незначительном, можно объяснить тем, что цены падают у поставщиков, которые ведут расчеты в долларах: отпускная стоимость их товара зависит от текущего курса, отметил сотрудник одной из торговых площадок.
Какие ноутбуки дешевеют быстрее других
О снижении продаж ноутбуков и цен на них говорит и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сравнивать реализацию в штуках конца 2024 года с началом 2025-го некорректно хотя бы в силу влияния на них сезонности, считает он. Но за первые два месяца 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи лэптовов уменьшились на 26%, утверждает эксперт.
Если говорить о ценах, то с декабря 2024 года по середину февраля 2025 года стоимость многих моделей снизилась на 20−30%, добавил эксперт. Особенно это заметно в ценовом сегменте ПК в 50−150 тыс. рублей, отметил он.
— Причина этого — крайне низкий спрос на электронику из-за высокой стоимости кредитных денег и то, что сейчас разместить средства на банковском депозите гораздо интереснее, чем потратить их на гаджеты. Продажи невелики, а значит продавцы вынуждены давать скидку, чтобы заработать хоть что-то и очистить склады, аренда которых — дополнительная статья расходов, — добавил эксперт.
С уходом крупных мировых брендов исчезли и рекомендованные ими цены, а раз так — потребители и продавцы полностью дезориентированы, сказал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. В конце прошлого года россияне покупали нужную и не совсем технику во многом из-за волатильности рубля, и это давало возможность реализовывать ее по завышенным ценам. Но теперь курсы мировых валют снижаются, как и градус этой тревожности — об этом говорят социологические опросы, указывает Сергей Половников. Из-за этого ажиотажный спрос спал, и продавцы пытаются стимулировать его скидками, пояснил он.
Однако покупатели, которые теперь смотрят более рационально на свои потребности и ценообразование, не спешат ими пользоваться и ждут: если цены снизились на 20%, то, может быть, они уменьшатся и на 40%, полагает эксперт.