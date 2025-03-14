ПК не берут: продажи ноутбуков в РФ падают, несмотря на снижение цен на них

В России снижается спрос на ноутбуки, несмотря на то, что падают и цены на них: продавцы стремятся избавиться от залежавшегося товара. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка электроники. В январе-феврале этого года по сравнению последними месяцами 2024-го стоимость этих гаджетов — в первую очередь, дорогих моделей (в том числе Apple MacBook), снизились на 10−20%, утверждает менеджер одного из производителей. По его словам, реализация лэптопов уменьшилась не так сильно, на несколько процентов. Обвального падения не происходит, поскольку розница избавляется от не пользующегося спросом товара — отсюда и снижение цен, указывает собеседник «Известий».