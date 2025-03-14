Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве в 2025 году

В Москве в 2025 году сложно купить жилье с бюджетом до 5 млн руб. — таких вариантов почти не осталось. По подсчетам экспертов, опрошенных «РБК-Недвижимостью», на рынке новостроек сейчас 11 лотов (квартиры и апартаменты) до 5 млн руб. Как правило, это микрожилье площадью 12−20 кв. м.
На вторичном рынке выбор больше — 38 лотов, но это не классические квартиры, а переделанные (например, из одной квартиры на первом этаже делают две студии). А полноценная квартира в таком бюджете всего одна.
Новостройки в Москве до ₽5 млн
Предложение жилья на московском рынке новостроек в бюджете до 5 млн руб. сильно ограничено. Согласно подсчетам риелторской компании «Метриум», на начало марта 2025 года в Москве, включая Новую, было представлено 11 лотов (четыре квартиры и семь апартаментов) стоимостью до 5 млн руб. Годом ранее лотов с бюджетом предложения до 5 млн руб. насчитывалось 112. Все это были апартаменты, преимущественно в проектах реконструкции, но с тех пор большая их часть была куплена, пояснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. «При этом власти перестали согласовывать вывод на рынок новых комплексов с апартаментами. Вместе с тем за счет дисконта на рынке новостроек вновь появились квартиры стоимостью до 5 млн руб., правда, их совсем немного», — отметил Руслан Сырцов.
Запрет на строительство микроквартир
В Москве с 1 августа вступил в силу запрет на строительство квартир, площадь которых меньше 28 кв. м. Такая норма-минимум установлена для однокомнатных квартир. Для двухкомнатных квартир минимальный показатель был установлен на уровне 44 кв. м. Жилые проекты, где площади квартир меньше, теперь не могут быть согласованы.
Какое жилье можно купить
С бюджетом до 5 млн руб. в Москве, включая Новую, можно купить микрожилье. По данным экспертов, это будут студии площадью в среднем 12−20 кв. м, за исключением одного варианта, где метраж составляет 23,5 кв. м. Для сравнения, для покупки классической студии в новостройке Москвы потребуется бюджет в два раза больше — 11 млн руб. Столько на начало марта составляет средняя стоимость студии, пояснили в «Метриуме».
По данным bnMAP.pro, квартиры и апартаменты по цене до 5 млн руб. сконцентрированы преимущественно за МКАД и представлены в трех административных округах: ЗелАО, НАО и ЗАО. Речь идет о четырех проектах:
- «New Form Аминьевское»;
- «Внуково Парк» («Зеленая Москва»);
- «Цветочные поляны»;
- Wellbe.
Почти все лоты в бюджете до 5 млн руб. предлагаются с отделкой, кроме одного варианта. За доплату можно купить варианты с мебелью, пояснили аналитики bnMAP.pro.
Минимальная цена
По оценкам экспертов, минимальная стоимость лота на первичном рынке Москвы составляет 4,3 млн руб. Это апартаменты площадью 12,8 кв. м. Комплекс расположен в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО). Ближайшая станция метро — «Славянский бульвар». Речь идет о проекте реконструкции (капитального ремонта) двух советских девятиэтажных панельных зданий, рассчитанных на 585 помещений.
Вторичное жилье в Москве до ₽5 млн
Выбор жилья в бюджете до 5 млн руб. на вторичном рынке Москвы традиционно выше. Но и здесь за год предложение сократилось, хотя и не так сильно, как в новостройках. По данным агрегаторов объявлений, на начало марта в таком бюджете представлено 38 лотов, а год назад их было 45. Однако полноценную квартиру за 5 млн руб. купить практически невозможно.
По словам риелторов, речь идет о продаже жилья, полученного при нарезке на микростудии квартир на первых этажах или в результате схожего подхода к реконструкции коттеджей, а также выделения долей.
Какое жилье можно купить до ₽5 млн
По данным аналитиков «Домклик» Сбербанка, в пределах 5 млн руб. в Москве можно купить преимущественно малометражные апартаменты, студию или небольшую однушку. В среднем площадь такой квартиры составит 15,5 кв. м, а стоимость 1 кв. м — 262,3 тыс. руб. «Встречаются варианты, где стоимость квадратного метра доходит до 480 тыс. руб., однако небольшая площадь таких объектов — около 10 кв. м — позволяет приобрести такой объект, не выходя из лимита в 5 млн руб.», — пояснили в «Домклик».
Самый недорогой лот, по данным «Домклик», это апартаменты площадью 14,5 кв. м стоимостью почти 2 млн руб. в поселке Марьино в Новой Москве.
По данным «Домклик», квартиры стоимостью до 5 млн руб. на вторичном рынке в основном сконцентрированы в Новой Москве (поселок Марьино, Троицк, деревня Ивановское, поселок Апрелевка), а также в спальных районах — на юго-востоке и на востоке столицы. Однако в таком бюджете можно найти варианты и в центральной части столицы. Например, в Басманном районе за 4,1 млн руб. можно приобрести апартаменты на первом этаже дома советской постройки. «Сравнительно невысокая цена отчасти вызвана тем фактом, что в апартаментах невозможно получить прописку, поэтому такие объекты могут быть дешевле», — пояснили эксперты.
При этом самая дешевая полноценная квартира без перепланировок и в хорошем состоянии в пределах Старой Москвы предлагается за 7 млн руб. За такую цену можно купить однокомнатную квартиру площадью 38,7 кв. м в 17-этажном доме 2009 года постройки.
Чтобы ответить на вопрос, обладая какой минимальной суммой можно выбрать жилье в Москве, эксперты рекомендуют пользоваться цифрой, ниже которой предлагается 10% от всех объявлений («значение первого дециля»). Сейчас он составляет ровно 10 млн руб.