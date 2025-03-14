Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве в 2025 году

Предложение жилья на московском рынке новостроек в бюджете до 5 млн руб. сильно ограничено. Согласно подсчетам риелторской компании «Метриум», на начало марта 2025 года в Москве, включая Новую, было представлено 11 лотов (четыре квартиры и семь апартаментов) стоимостью до 5 млн руб. Годом ранее лотов с бюджетом предложения до 5 млн руб. насчитывалось 112. Все это были апартаменты, преимущественно в проектах реконструкции, но с тех пор большая их часть была куплена, пояснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. «При этом власти перестали согласовывать вывод на рынок новых комплексов с апартаментами. Вместе с тем за счет дисконта на рынке новостроек вновь появились квартиры стоимостью до 5 млн руб., правда, их совсем немного», — отметил Руслан Сырцов.