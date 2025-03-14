Каким будет курс рубля 17 марта 2025 года: прогноз эксперта

21 марта должно состояться заседание Банка России. Консенсус-прогноз сигнализирует о сохранении ключевой ставки на текущем уровне. Но отклонения от базового сценария тоже возможны. Также не исключена жесткая риторика ЦБ, которая может напугать рынок. Уже прозвучало ястребиное заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что на предстоящем заседании будет рассмотрена возможность повышения ставки.