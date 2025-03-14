Каким будет курс рубля 17 марта 2025 года: прогноз эксперта

Традиционно к вечеру котировки зеленеют — вероятно, рынок ждет очередную порцию геополитических новостей. Лучше рынка смотрятся бумаги финсектора.
Глобально индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться в диапазоне 3100−3250 п. При этом сложно предугадать, куда он направится на следующей неделе. Рынок подвержен повышенной волатильности и остро реагирует на новости.
21 марта должно состояться заседание Банка России. Консенсус-прогноз сигнализирует о сохранении ключевой ставки на текущем уровне. Но отклонения от базового сценария тоже возможны. Также не исключена жесткая риторика ЦБ, которая может напугать рынок. Уже прозвучало ястребиное заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что на предстоящем заседании будет рассмотрена возможность повышения ставки.
Прогноз по индексу Мосбиржи на следующую неделю — повышенная волатильность и движения в диапазоне 3100−3250 п.
Валюты сегодня продолжают искать дно — и оно, вероятно, уже близко. Биржевая пара CNY/RUB теряет более 1%. На следующей неделе рубль, скорее всего, все еще будет демонстрировать силу. Однако в перспективе месяца ожидаю его постепенное ослабление.
В последнее время поддержку рублю оказывали сезонный спад импорта, сужение геополитической риск-премии и относительно высокие продажи валютной выручки экспортерами, которая базировалась на дорогой нефти начала года.
Сейчас мы наблюдаем значительно более слабый рынок нефти, а также рост трансакционных издержек экспортеров в связи с последними санкциями. Это с определенным лагом должно сказаться на курсе рубля.
Также на этой неделе стало ясно, что переговоры по российско-украинскому конфликту хоть и начались, но процесс быстрым не будет. А значит геополитическая риск-премия в рубле может снова расшириться.
Прогноз по доллару на следующую неделю — колебания вокруг уровня 85−86 ₽
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