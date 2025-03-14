IT-компании попросили о поддержке на случай возвращения западных игроков

Вопрос возвращения зарубежных вендоров в IT-сообществе обсуждается с момента активизации миротворческих усилий американского президента и появления надежды на постепенное снятие санкций, ведь сейчас именно американские санкции запрещают работу их вендоров в России, указывает исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев. Цель обсуждений, с его слов, — помочь государству сформировать политику в отношении иностранных компаний с учетом новой экономической и политической ситуаций в мире. «Сейчас она есть лишь применительно к условиям санкций, но нужна взвешенная политика или сценарная стратегия и на будущее», — отметил Комлев. По его словам, разработчики и инвесторы опасаются, что полное открытие отечественного рынка помешает закрепиться на нем российским компаниям. Но и политика полного запрета на все иностранное тоже не продуктивна, считает Комлев. По его мнению, было бы логично упростить поставки недостающего и не ставить барьеры для электронных компонентов, ввоз которых параллельным импортом обходится втрое дороже, а готовые изделия продаются в России по неконкурентно высоким ценам. В тех нишах, в которых Россия конкурентоспособна, политика может быть другой.