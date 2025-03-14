Эксперты рассказали о росте спроса россиян на налоговых консультантов

Так, спрос россиян на услуги специалистов по заполнению необходимых документов вырос в феврале текущего года по сравнению с январем на 14%. Примерная стоимость такой услуги в среднем по России составляет 1 тыс. рублей. Налоговые консультанты помогают не только избежать ошибок, но и максимально эффективно использовать доступные льготы и вычеты.
Необходимое условие: заполнение налогового документа — декларации 3-НДФЛ. Так, спрос на услугу по расчету налогов и заполнению декларации для получения вычета вырос за месяц (февраль к январю 2025 года) более чем на четверть — на 27%.
Наиболее заметный спрос на услугу отмечен в Ставрополе (почти в четыре раза), Омске (в 2,4 раза), Барнауле (в 2,3 раза), Иркутске (в 2,2 раза) и Краснодаре (в два раза).
«С 1 января 2025 года появился новый вычет по НДФЛ за выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Будь готов к труду и обороне”, который составляет 18 тыс. рублей в год. Дополнительным условием получения вычета является прохождение диспансеризации в текущем году. С начала этого года выросли налоговые вычеты на детей. Вычет на ребенка — установленная законом сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемый доход физического лица. На второго ребенка вычет увеличен в два раза: вместо 1400 рублей 2800 рублей в месяц. На третьего и каждого последующего ребенка вычет увеличился с 3 тыс. до 6 тыс. рублей в месяц», — рассказала налоговый консультант с платформы «Авито Услуги» Елена Ростова.
Социальный налоговый вычет можно также брать на обучение, предоставив определенные документы. Вычет можно применить не только на свое обучение или на обучение своего ребенка, но еще и на обучение опекаемого подопечного. Обязательное условие — очная форма обучения.
Вычет также можно получить, если обучается брат или сестра до 24 лет на очной форме обучения, либо супруга или супруг. Возможности применения социальных вычетов по обучению расширяются. Сейчас огромное количество лицензируемых образовательных учреждений, которые предоставляют документы о получении образования. Еще один вычет — пожертвования на благотворительность. Социальный вычет на благотворительность составляет 25% от совокупного дохода налогоплательщика за год.
Социальные вычеты можно также применять на взносы по договорам добровольного страхования и на взносы в негосударственные пенсионные фонды.
Ранее, 16 января, президент России Владимир Путин по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» поручил правительству и Центральному банку (ЦБ) РФ законодательно закрепить налоговый вычет в отношении средств, потраченных на страхование жизни.
До этого, 4 декабря 2024 года, Путин предложил проработать механизм по налоговому вычету для всех членов семьи при долевом страховании жизни. Как заявил глава государства, подобный инструмент регулирования повысит интерес потенциальных инвесторов к работе совместно с государством.