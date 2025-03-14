Эксперты рассказали о росте спроса россиян на налоговых консультантов

«С 1 января 2025 года появился новый вычет по НДФЛ за выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Будь готов к труду и обороне”, который составляет 18 тыс. рублей в год. Дополнительным условием получения вычета является прохождение диспансеризации в текущем году. С начала этого года выросли налоговые вычеты на детей. Вычет на ребенка — установленная законом сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемый доход физического лица. На второго ребенка вычет увеличен в два раза: вместо 1400 рублей 2800 рублей в месяц. На третьего и каждого последующего ребенка вычет увеличился с 3 тыс. до 6 тыс. рублей в месяц», — рассказала налоговый консультант с платформы «Авито Услуги» Елена Ростова.