Далеко пойдут: на сертификацию обуви планируют установить минимальную цену

— Мы должны понимать, что сейчас на рынке помимо добросовестных компаний работают и те, которые просто «рисуют» сертификаты за очень приемлемые деньги. В таких случаях производители не передают свои товары на обязательные исследования, но получают нелегальные документы качества и безопасности, по которым допускают к продажам. В итоге покупатели сталкиваются с некачественными товарами, — отметила эксперт. — Наш подход позволяет решить эту проблему: бизнес с дешевыми и нелегальными документами останется без легкого дохода, что выбьет такие компании с рынка. А характеристики товаров станут лучше, ведь все они пройдут необходимые исследования.