Далеко пойдут: на сертификацию обуви планируют установить минимальную цену

В РФ могут установить минимальную цену на услугу сертификации обуви, узнали «Известия». Это предложила депутат «Единой России» Татьяна Буцкая на совещании с ведомствами в преддверии госкомиссии по противодействию контрафакту. Реальное получение таких документов с проведением всех исследований сейчас стоит около 100 тыс. рублей, но на практике можно заплатить недобросовестным компаниям и 10 тыс. Почему такая мера важна для потребителей и поможет ли она очистить рынок от фальсификата — в материале «Известий».
Что такое сертификация товаров
Министерства начали готовиться к очередной госкомиссии по противодействию контрафактной продукции, которую под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова проводят раз в квартал. Эксперты уже формируют повестку к ней: так, например, на базе Роскачества в конце февраля прошло совещание, на котором чиновники и эксперты обсуждали проблемы обувного рынка. На нем депутат «Единой России» Татьяна Буцкая предложила установить минимальную стоимость сертификации таких товаров, узнали «Известия». На первом этапе это должна быть детская обувь, уверена она. Далее подход можно распространять и на другую продукцию.
Роскачество по итогам совещания рекомендовало парламентарию также обсудить этот вопрос в Госдуме, «Известия» ознакомились с протоколом совещания. После этого проблему можно будет выносить на госкомиссию, уточнил источник издания. В РФ сертификация нужна для товаров, которые имеют социальную значимость, — это продукты питания, детские товары, автомобили, техника и электроника. Эти документы необходимы, чтобы доказать покупателю и регуляторам: речь идет о качественной и безопасной продукции, которая соответствует обязательным требованиям законов.
Татьяна Буцкая уточнила «Известиям», что для официальной сертификации товаров производителю необходимо пройти ряд процедур, которые строго регламентированы: например, оценку завода, лабораторные исследования и другие манипуляции. Для этого как минимум нужны определенные оборудование и реагенты, набор испытаний. Получается, что все эти услуги можно оценить по отдельности и выявить их среднюю и минимальную стоимость. Пока депутат не оценивала подобный минимум.
— Мы должны понимать, что сейчас на рынке помимо добросовестных компаний работают и те, которые просто «рисуют» сертификаты за очень приемлемые деньги. В таких случаях производители не передают свои товары на обязательные исследования, но получают нелегальные документы качества и безопасности, по которым допускают к продажам. В итоге покупатели сталкиваются с некачественными товарами, — отметила эксперт. — Наш подход позволяет решить эту проблему: бизнес с дешевыми и нелегальными документами останется без легкого дохода, что выбьет такие компании с рынка. А характеристики товаров станут лучше, ведь все они пройдут необходимые исследования.
Затраты компании на сертификацию продукции доходят до 100 тыс. рублей, рассказал на совещании в Роскачестве глава Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Дмитрий Гузов. Это следует из стенограммы мероприятия, с которой ознакомились «Известия».
— Тогда как ведущие компании на рынке указывают стоимость в 4−10 раз ниже затрат, которые должны быть при правильном проведении всех процедур сертификации: оценка состояния производства, отбор образцов экспертами, проведение испытаний, — отметил он. — Такое может быть возможно только в единственном случае, когда была только одна статья расходов — на бумагу для принтера.
В Росаккредитации посоветовали редакции обратиться в Минпромторг. «Известия» направили запрос в Минпромторг и Минэкономразвития.
Справка «Известий»
Летом 2024 года в РФ разразился скандал вокруг компании «Сертификейшн групп», на которую, по экспертным оценкам, приходилась треть рынка. На практике она выдала документы качества и безопасности на кроссовки, которые создали в виртуальной реальности, то есть на несуществующую продукцию. Осенью прошлого года госкомиссия под руководством Мантурова поручила Минэкономразвития провести проверку этого бизнеса. В итоге Росаккредитация приостановила работу фактически всех юридических лиц, которые входят в группу. Параллельно Роскачество начало свои проверки сертификационных центров. Пока организация не представила результаты своих рейдов.
Стоимость сертификата на продукцию
В Роскачестве поддержали предложение Татьяны Буцкой, сказали «Известиям» в организации. На рынке появится фиксированная цена на услугу, которую установят исходя из ее себестоимости, причем так, что ниже этого уровня нельзя будет опускаться, добавили в организации. А это значит, что риск производителей столкнуться с недобросовестным исполнителем будет минимальным.
— Такой подход в конечном итоге сократит число продукции на рынке, которая не соответствует обязательным требованиям. Сейчас Роскачество совместно с Росаккредитацией проверяют легальность выданных сертификатов: на рынке всё еще есть предложения по оформлению таких документов без проведения испытаний. Причем цена «нарисованных» сертификатов продолжает снижаться, в итоге компаниям, которые работают легально, сложнее сохранять бизнес, — сказали в организации. — Такое положение дел также приводит к тому, что потребители получают небезопасные товары.
Действительно, стоимость таких документов не может составлять 10 тыс. рублей, сказала «Известиям» замглавы компании по сертификации «Белотест» Анна Комракова. Чем больше ассортимент товаров, а значит, материалов и возрастных групп детей, а также чем дальше расположено производство, тем выше будет цена за оформление бумаг — она может далеко выйти за пределы 100 тыс., добавила она.
— Поэтому предложение депутата весьма логичное и отражает реальные трудозатраты на сертификацию детской обуви. Такая минимальная стоимость сертификации должна «отсеять» недобросовестных производителей и поставщиков детской обуви, которые экономят на качестве продукции и оформлении документов. На рынке должны остаться добросовестные компании, которые серьезно относятся к процессу изготовления, качеству своей продукции и процедуре оценки соответствия, — сказала она.
Так как речь идет о полноценном процессе, при котором производитель подтверждает: качество и безопасность товаров соответствует обязательным требованиям, то его стоимость не может быть ниже определенной величины, отметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Причем в зависимости от категории продукции стоимость получения таких документов может быть разной.
— Поэтому предложение депутата заслуживает рассмотрения. При этом все-таки придется исключать случаи, когда документы будут выдавать за большую стоимость, но без реальных исследований. Это значит, что нужно будет усиливать контроль за отраслью — отслеживать то, как подтверждают соответствие, и ужесточать ответственность для нарушителей, — сказал он «Известиям». — А для поддержки небольших отечественных производителей можно предусмотреть льготную стоимость для такой услуги.
В Российском союзе кожевников и обувщиков не стали оценивать предложение депутата, пока оно не изучено. Ранее в организации «Известиям» уточняли, что часто встречают «нарисованные» сертификаты на обувь, в основном это касается иностранной продукции. Тогда как наши производители делают легальные документы, вкладывая в это силы, время и деньги.
Сейчас на рынке нет обязательной сертификации детского питания, но при этом есть такое требование для обуви, отметил «Известиям» глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. При этом высокой нужды в этой процедуре пока нет: многие производители в большинстве своем дают гарантию на свою продукцию. Если же обувь оказывается некачественной, то покупатель всегда может ее вернуть, и это в целом не влияет на весь рынок. А вот если резко вырастет минимальная цена сертификации, то производители будут вынуждены больше тратить на оценку каждой модели продукции. Это может привести к ее подорожанию, полагает эксперт.
Справка «Известий»
Согласно ст. 14.47 КоАП «Нарушение правил выполнения работ по сертификации», для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей или дисквалификация на срок до одного года; для юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Если небезопасная продукция, на которую были выданы нелегальные документы, попала в оборот, то максимальный размер взыскания составит 1 млн.