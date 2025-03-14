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Bloomberg: США по-тихому усиливают санкции против России

Соединенные Штаты ужесточают санкции против России, ограничивая платежи за энергоносители, несмотря на мирные переговоры с правительством президента Владимира Путина.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Администрация Трампа по-тихому позволили сроку действия так называемой “Генеральной лицензии 8” на осуществление платежей за энергоносители в долларах нескольким российским банкам, истечь», — сказано в материале агентства Bloomberg.

Новая администрация, по данным издания, публично не объявляла и не признавала изменения, которые администрация экс-президента Джо Байдена ввела в январе в рамках нового пакета санкций.

Отмечается, что в новый пакет ограничений против российского энергетического сектора вошло, в том числе, прекращение действия лицензии 12 марта 2025 года.