Акции «М. Видео» подскочили на 8,5% на новости о докапитализации компании

Эксперты «БКС Мир инвестиций» считают, что, с одной стороны, событие может быть позитивно для бизнеса, так как значимо снижает долг компании. «С другой — эффект будет зависеть от того, на каких условиях будут привлечены средства (по какой цене произойдет размытие: меньше ли справедливой и на сколько). В моменте новость может быть позитивна для настроений. Реальный эффект сможем оценить, когда станут известны условия привлечения средств», — подчеркивают аналитики.