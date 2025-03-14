Акции «М. Видео» подскочили на 8,5% на новости о докапитализации компании

Котировки группы «М. Видео-Эльдорадо» (MVID) в ходе торгов 14 марта выросли на 8,46% и на пике достигли ₽120,5 за штуку, свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 14:01 мск.
Резкий рост котировок вызвала новость о том, что в первом полугодии компания проведет докапитализацию на сумму ₽30 млрд. Первые платежи от новых акционеров в размере ₽11,5 млрд уже поступили, отметили в компании.
Привлеченные деньги в компании пойдут на реализацию новой стратегии, которая разработана и согласована с акционерами на ближайшие три года.
«Она предполагает открытие новых магазинов эффективного компактного формата параллельно с закрытием всех убыточных точек продаж, рост онлайн-продаж до 70% (в том числе через партнерства с маркетплейсами и переформатирование части магазинов в шоу-румы), экспансию в новые города присутствия и выход на рынки ряда стран СНГ, создание производств СТМ-техники, как собственных, так и с партнерами из Китая и Республики Беларусь», — рассказал генеральный директор группы «М. Видео-Эльдорадо» Феликс Либ.
В компании также планируют расширить ассортимент предлагаемых товаров и услуг, повысить эффективность ИТ-инфраструктуры и дальнейшее совершенствование клиентского сервиса. При этом, как подчеркнул Либ, в «М. Видео-Эльдорадо» произойдут изменения на всех уровнях корпоративного управления — в совете директоров и топ-менеджменте.
Эксперты «БКС Мир инвестиций» считают, что, с одной стороны, событие может быть позитивно для бизнеса, так как значимо снижает долг компании. «С другой — эффект будет зависеть от того, на каких условиях будут привлечены средства (по какой цене произойдет размытие: меньше ли справедливой и на сколько). В моменте новость может быть позитивна для настроений. Реальный эффект сможем оценить, когда станут известны условия привлечения средств», — подчеркивают аналитики.
Феликс Либ занял пост гендиректора компании в конце февраля, сменив на этой должности Билана Ужахова. Летом 2024 года Ужахов получил право распоряжаться 53,63% акций группы через ряд компаний, включая МКООО «Эрикария». Другие совладельцы «Эрикарии» скрыты.
В конце января «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что владельцы «М. Видео-Эльдорадо» ведут переговоры с одним из банков о продаже сети. По словам одного из собеседников, компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с Промсвязьбанком (ПСБ). В самой компании заявляли, что не комментируют слухи.
За девять месяцев 2024 года продажи «М. Видео-Эльдорадо» выросли на 8%, до ₽387 млрд. На конец сентября у группы было 1226 магазинов в России. На конец первого полугодия чистый долг составил ₽79,3 млрд против ₽83,4 млрд годом ранее. Представитель группы сообщил, что долг будет обслуживаться в соответствии с установленными графиками платежей, источником для погашения долга будут и выручка от продаж, и в случае необходимости средства, привлеченные от акционеров.