Власти сократили срок действия отчетов для согласования ухода иностранцев

Источник РБК в одной из компаний, подавших заявку по старым правилам до их изменения, говорит, что от процедуры согласования оказались отсечены сразу около 90 компаний, российские собственники которых планировали выкупить доли иностранных инвесторов в капитале. Эти компании составляли отчет об оценке осенью 2024 года. Заявки на сделки они подавали через Минпромторг, Минсельхоз и Минстрой в зависимости от специализации. Теперь заявителям предстоит заново провести оценку бизнеса и составить отчет о ней. Собеседник РБК указывает, что оценка и отчет стоят сегодня от 0,5 млн до 2 млн руб., эти расходы компаниям не возместят, оценку придется заказывать повторно.