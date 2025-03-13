Российский рынок акций подскочил после слов Путина о прекращении огня

Основную сессию индекс Мосбиржи завершил на отметке 3121,57 пункта. Но в первые минуты торгов на вечерней сессии индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка и на дополнительных сессиях, резко пошел вверх и достиг к 19:11 мск 3205,4 пункта. По сравнению с уровнем закрытия основных торгов рост составил 2,69%, а по сравнению с закрытием среды — 0,86%.
Индекс Мосбиржи начал рост после заявлений президента России Владимира Путина, связанных с геополитикой. Путин заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но эти предложения должны привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса. Путин допустил, что необходимо созвониться с президентом США Дональдом Трампом и обсудить нюансы.
Путин заявил, что Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной.
Бумаги «Газпрома» подорожали на фоне сообщения об условиях возможного возобновления поставок российского газа в Европу. В случае договоренностей России и США по энергетике Европа сможет снова получать дешевый российский газ, сообщил Владимир Путин.
«Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена», — сказал глава государства. По его словам, Европе «это пойдет на пользу», потому что она станет получать «дешевый российский газ».
После появления новостей бумаги газового концерна подскочили на 5% по сравнению с ценой закрытия основных торгов — до ₽171,7 за акцию.
Путин назвал условия для возобновления поставок российского газа в Европу.
В то же время фоне этих новостей цены на газ в Европе пошли вниз. На минимуме в 19:28 мск стоимость апрельского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах упала на 3,48%, до €40,365, или $460,7 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу на рынке Форекс.