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Российский рынок акций подскочил после слов Путина о прекращении огня

Владимир Путин заявил, что Россия за предложение о прекращении огня, но необходимо обсудить нюансы.

Источник: Freepik

Основную сессию индекс Мосбиржи завершил на отметке 3121,57 пункта. Но в первые минуты торгов на вечерней сессии индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка и на дополнительных сессиях, резко пошел вверх и достиг к 19:11 мск 3205,4 пункта. По сравнению с уровнем закрытия основных торгов рост составил 2,69%, а по сравнению с закрытием среды — 0,86%.

Индекс Мосбиржи начал рост после заявлений президента России Владимира Путина, связанных с геополитикой. Путин заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но эти предложения должны привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса. Путин допустил, что необходимо созвониться с президентом США Дональдом Трампом и обсудить нюансы.

Путин заявил, что Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной.

Среди акций, входящих в основной индекс Мосбиржи, в лидерах роста по состоянию на 19:27 мск оказались обыкновенные бумаги «Татнефти» (+3,5%), «ФСК-Россети» (+3,1%), «ЭН+» (+3,1%), МТС (+3%) и привилегированные бумаги «Татнефти» (+2,7%).

В минусе торговались бумаги «Хэдхантера» (-1,5%), «Группы Астра» (-1%). «Мосэнерго» (-0,7%), банка «Санкт-Петербург» (-0,4%) и «Роснефти» (-0,4%).

Бумаги «Газпрома» подорожали на фоне сообщения об условиях возможного возобновления поставок российского газа в Европу. В случае договоренностей России и США по энергетике Европа сможет снова получать дешевый российский газ, сообщил Владимир Путин.

«Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена», — сказал глава государства. По его словам, Европе «это пойдет на пользу», потому что она станет получать «дешевый российский газ».

После появления новостей бумаги газового концерна подскочили на 5% по сравнению с ценой закрытия основных торгов — до ₽171,7 за акцию.

Путин назвал условия для возобновления поставок российского газа в Европу.

В то же время фоне этих новостей цены на газ в Европе пошли вниз. На минимуме в 19:28 мск стоимость апрельского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах упала на 3,48%, до €40,365, или $460,7 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу на рынке Форекс.