Российский рынок акций подскочил после слов Путина о прекращении огня

В то же время фоне этих новостей цены на газ в Европе пошли вниз. На минимуме в 19:28 мск стоимость апрельского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах упала на 3,48%, до €40,365, или $460,7 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу на рынке Форекс.