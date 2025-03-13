Банки предложили новый механизм заморозки денег для борьбы с мошенниками

В настоящее время банки могут приостанавливать на два дня переводы отправителей денежных средств, если у кредитных организаций есть подозрение, что они совершаются под влиянием злоумышленников. Для этого банки должны руководствоваться признаками мошеннических операций, которые установил ЦБ: наличие информации о получателе средств в мошеннической базе ЦБ или в антифрод-системе банка, это в том числе его Ф. И. О., номер счета, параметры устройства; нетипичные характеристики перевода, к которым относятся сумма, частота, устройство и т. п. ; наличие информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств и т. д. Отдельно банки могут блокировать счета получателей на антиотмывочных основаниях, если имеется запутанный или необычный характер операции, не имеющей очевидного экономического смысла.