Банкам запретят завышать ставки по ипотеке до 100%

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил, что это значит, что с 1 апреля организациям, которые сильно завышали ставки (более чем на треть), придется снижать полную стоимость кредита. По его мнению, продлевать мораторий не стоит, потому что это правило призвано ограничить ставки по комбинированной ипотеке и сделать их более справедливыми.