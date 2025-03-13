Аудиторы обнаружили половину кино «Мосфильма» за балансом киностудии

Само по себе осуществление учета на забалансовых счетах закону не противоречит, утверждает член Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической компании «Право просто» Мария Трошихина. Но, чтобы в этом случае не попасть под ответственность за отражение недостоверных данных, необходимо выполнять все предусмотренные законом требования. Причины того, почему «Мосфильм» решил вывести свои проекты за баланс, могут быть разные, рассуждает эксперт. «К примеру, так могут учитываться объекты, исключительные права на которые не принадлежат организации в полном объеме, но компания при этом имеет право ими распоряжаться, — объясняет Трошихина. — Кроме того, “Мосфильм” мог списать объекты, которые больше не приносят ему экономической выгоды».