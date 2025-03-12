Юрист назвала пробелы в законе о самозапрете на кредиты

Она напомнила, что под самозапрет подпадают лишь потребительские кредиты без залога, которые выдают многочисленные МФО. На залоговые кредиты — ипотека, автокредит — он не распространяется. А это означает, что кредиты под залог авто или жилья остаются доступны жертвам мошенников, указала юрист.
Снять самозапрет можно через Госуслуги, что также является плацдармом для аферистов — ведь они легко выманивают у жертв коды к этому сервису.
«Кроме того, добровольный отказ от кредитов может перекрыть доступ к рассрочке на маркетплейсах и в гипермаркетах — там в основном работают микрофинансовые организации, которые специализируются на потребительских кредитах без залога и поручительства», — заключила Ефимова.