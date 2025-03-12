Выдачи ипотеки в России в 2025 году снизятся на 30 процентов

«Мы ожидаем, что в текущем году объем выдач окажется на 30% ниже итогов 2024-го, при этом основная доля по-прежнему будет приходиться на сохранившиеся льготные программы, поскольку активизация рыночных сделок возможна при снижении ставки до 13−15%, что, согласно прогнозу агентства “Эксперт РА”, маловероятно в 2025-м. При этом не исключено дальнейшее ужесточение макропруденциального регулирования», — сообщается в обзоре «Прогноз банковского кредитования на 2025 год: под куполом ограничений».