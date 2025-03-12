В России снизились цены на огурцы и куриные яйца

Также за прошедшую неделю подорожала сметана — на 0,8%, чай черный вырос в цене на 0,7%, мука пшеничная — на 0,6%. Кроме того, говядина, колбасы вареные, молоко ультрапастеризованное и водка подорожали на 0,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко пастеризованное, маргарин, хлеб пшеничный и ржаной, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,3%, отметили в службе.