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В России снизились цены на огурцы и куриные яйца

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Огурцы и яйца куриные за период с 4 по 10 марта 2025 года подешевели на 8,6% и 1,1% соответственно, а рыба мороженная подорожала на 0,9%, следует из материалов Росстата.

Источник: © РИА Новости

По данным статистического ведомства, плодоовощная продукция за неделю в среднем подешевела на 0,5%. Однако выросли цены на картофель — на 2,7%, помидоры — на 2,4%, бананы — на 1,6%, капусту белокочанную — на 1,5%, свеклу столовую — на 1,2%, морковь — на 0,8%, лук репчатый — на 0,6% и яблоки — на 0,1%.

Также за прошедшую неделю подорожала сметана — на 0,8%, чай черный вырос в цене на 0,7%, мука пшеничная — на 0,6%. Кроме того, говядина, колбасы вареные, молоко ультрапастеризованное и водка подорожали на 0,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко пастеризованное, маргарин, хлеб пшеничный и ржаной, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,3%, отметили в службе.

В то же время, рост цен на консервы мясные для детского питания, масло сливочное и подсолнечное, творог, вермишель и соль поваренную составил 0,2%, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, смеси сухие молочные, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, пшено и печенье выросли в цене на 0,1%, добавили там.

В Росстате также отметили снижение цен за прошедшую неделю на рис — на 0,5%, мясо кур — на 0,2% и баранину — на 0,1%.