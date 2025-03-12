В НАПФ заявили об увеличении разрыва между пенсией и зарплатами в России

При этом аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что снижение уровня компенсации после утраты заработка на самом деле связано с повышением доходов граждан России, что вызвано серьезным дефицитом кадров. К тому же профессор Финансового университета при правительстве России Юлия Долженкова отметила, что подобная ситуация вызвана еще и отменой индексации пенсий работающим гражданам с 2016 по 2024 год.