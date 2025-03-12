В Индии по запросу США задержали администратора криптобиржи Garantex

«Российские правоохранительные органы не имеют претензий к Garantex, поскольку Garantex выполняет все требования правоохранительных органов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) и оказывает всестороннее содействие в расследовании преступлений. По всем криминальным кейсам, затронувшим интересы российских граждан, а также по всем кейсам, поступившим по линии Интерпола или по иным каналам от правоохранительных органов третьих стран, на стороне Garantex были проведены требуемые мероприятия в полном объеме: блокировка аккаунтов, связанных с преступными транзакциями, возврат средств по судебным постановлениям, содействие в проведение следственно-разыскных мероприятий», — заявила «РБК Крипто» представитель криптобиржи.