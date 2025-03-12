В Индии по запросу США задержали администратора криптобиржи Garantex

Что известно о задержании.
Одного из предполагаемых администраторов криптобиржи Garantex Алексея Бещёкова (Бесчокова) задержали во вторник, 11 марта, в Индии по запросу США, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией вокруг расследования дела о деятельности криптобиржи. Он также отметил, что в расследовании деятельности Garantex принимали участие российские силовики.
О задержании администратора криптобиржи в Индии также сообщил в своем блоге специалист по кибербезопасности Брайан Кребс, бывший журналист The Washington Post. По данным Кребса, Бещёков был задержан правоохранительными органами Индии во время каникул, которые проводил там с семьей.
«Мы не комментируем информацию, касающуюся физических лиц», — заявил представитель Garantex в ответ на запрос РБК.
В феврале Окружной суд штата Вирджиния предъявил обвинение администраторам криптобиржи литовцу Алексею Бещёкову и россиянину Александру Мира Серда, проживающему в ОАЭ. Их обвинили в сговоре с целью отмывания денег, а Бещёкова — в сговоре с целью нарушения санкций и в ведении бизнеса по передаче денег без лицензии. Об этом говорится в обвинительном заключении. В материалах суда говорится, что биржа базируется в Москве.
Источник РБК рассказал, что в настоящее время Бещёков находится в Дели, где дожидается экстрадиции в Америку. По словам собеседника, до сих пор поиск администраторов криптобиржи проводился в «спящем» режиме. После того как 7 марта ее деятельность в результате совместной операции правоохранителей США, Германии и Финляндии была заморожена, спецслужбы приступили к активным действиям.
РБК направил запрос в посольство Литвы в Индии.
«Российские правоохранительные органы не имеют претензий к Garantex, поскольку Garantex выполняет все требования правоохранительных органов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) и оказывает всестороннее содействие в расследовании преступлений. По всем криминальным кейсам, затронувшим интересы российских граждан, а также по всем кейсам, поступившим по линии Интерпола или по иным каналам от правоохранительных органов третьих стран, на стороне Garantex были проведены требуемые мероприятия в полном объеме: блокировка аккаунтов, связанных с преступными транзакциями, возврат средств по судебным постановлениям, содействие в проведение следственно-разыскных мероприятий», — заявила «РБК Крипто» представитель криптобиржи.
В компании считают, что «ситуация носит строго политический характер и не имеет отношения к расследованию каких-либо реальных преступлений». «Преступников по всему миру находили и арестовывали при поддержке Garantex. Пострадавшим лицам возвращали активы благодаря проактивным действиям комплаенса Garantex», — отметила представитель биржи.
Известно, что Алексей Бещёков в 2002 году закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Он имеет литовское гражданство.
В 2015 году Троицкий районный суд оштрафовал гражданина Литвы Алексея Бещёкова, получившего в 2011 году вид на жительство иностранного гражданина на территории России, за то, что не подтвердил в российской миграционной службе адрес своего проживания. Суд не выдворил Бещёкова за пределы страны в соответствии с заключенными Россией международными соглашениями, но оштрафовал его на 5 тыс. руб.
В чем обвиняют руководство Garantex.
В начале марта Министерство юстиции США сообщило об отключении онлайн-инфраструктуры, используемой для работы Garantex. В марте правоохранительные органы США исполнили постановление судьи Восточного округа Вирджинии о конфискации трех доменных имен, используемых для поддержки деятельности Garantex.
Американские спецслужбы совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии изъяли серверы, на которых размещались данные об операциях Garantex. Правоохранительные органы США получили более ранние копии серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерию. Компания Tether по запросу властей США заморозила более $26 млн в стейблкоине USDT, имеющих отношение к Garantex, говорится на сайте Министерства юстиции страны.
По заявлениям Garantex, биржа была лидером по рублевой ликвидности, предоставляя доступ к криптовалютам без ограничений для пользователей из России. Площадка поддерживала работу с рублем и любыми российскими банковскими картами.
Согласно данным Garantex, стейблкоин USDT был самой популярной криптовалютой среди россиян. Объемы торгов в паре «рубль — USDT» на бирже значительно превышают объемы торгов другими криптовалютными парами.
На сайте американского ведомства отмечено, что Garantex способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, в том числе террористическими, а также — нарушению санкций.
По данным властей США, с 2019 по 2025 год Бещёков и Мира Серда контролировали и управляли криптовалютной площадкой. Бещёков был главным техническим администратором и отвечал за обслуживание инфраструктуры, а Мира Серда — соучредителем и коммерческим директором.
Биржа получала сотни миллионов долларов преступных доходов от незаконного оборота наркотиков, терроризма и хакерских атак, считают американские правоохранительные органы. С апреля 2019 года были проведены криптовалютные транзакции на сумму не менее $96 млрд.
В обвинительном заключении говорится, что Бещёков и Мира Серда знали о том, что отмывают преступные доходы и скрывали это. Например, когда российские правоохранительные органы запросили информацию о счете, зарегистрированном на Миру Серду, Garantex предоставил ложную информацию о том, что счет не был подтвержден.
В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Garantex за содействие в отмывании денег, полученных от программ-вымогателей и даркнет-рынков, упоминается на сайте Министерства юстиции США.
По версии американских властей, Бещёков и его сообщники изменили структуру Garantex, чтобы обойти санкции США и вынудить американские компании совершать сделки в нарушение санкций. Например, Garantex ежедневно перемещал свои операционные криптовалютные кошельки на разные адреса виртуальных валют, чтобы американским криптовалютным биржам было сложнее выявлять и блокировать транзакции со счетами Garantex.
24 февраля 2025 года Европейский союз включил Garantex в новый пакет санкций.
Что известно о бирже Garantex.
Криптовалютная биржа появилась в 2019 году. Один из сооснователей площадки, бывший муниципальный депутат московского района Ясенево Сергей Менделеев сообщал, что Garantex был запущен в публичную тестовую эксплуатацию в марте 2019 года. «Через неделю мы достигли общего числа депозитов в системе более $200 тыс и оборота в десяток биткоинов в день от более чем сотни зарегистрированных пользователей», — говорил об успехах биржи Менделеев. Партнер Менделеева Станислав Другалев, которого CNews называл одним из основателей Garantex погиб в 2021 году в Дубае при невыясненных обстоятельствах.
В обвинительном заключении американского суда говорится, что вторым администратором криптобиржи является Александр Мира Серда, который выполнял функции коммерческого директора. По данным Спарк, Мира Серда является совладельцем компании ООО «Корпорация Финтех», офис которой располагался в Москва-Сити. По словам источника РБК, один из доменов Garantex принадлежит этой компании. Ее основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Еще одним учредителем фирмы является Павел Каравацкий, говорится в Спарк. Там также отмечено, что Каравацкий с 2017 года входил в совет директоров банка «Пересвет».
Основным контрагентом «Корпорации Финтех» в Спарк указан банк «Пересвет».
В 2017 году в банк пришел работать генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого называли одним из инициаторов дела экс-министра экономики Алексея Улюкаева.