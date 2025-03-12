Торговля России и Индии превысила 70 миллиардов долларов

Второй год подряд главным торговым партнером Индии стали США — объем их взаимной торговли за год вырос на 4,3% и составил 125,2 миллиарда долларов. Китай стал вторым, в этом году существенно сократив отставание от Штатов, — его торговля с Индией увеличилась на 7,5%, до 124,5 миллиарда долларов.