Торговля России и Индии превысила 70 миллиардов долларов

Российские компании в прошлом году поставили на индийский рынок товаров на 65,7 миллиарда долларов, что больше показателя годом ранее на 8,4%. В то же время индийский экспорт в Россию вырос на 21%, составив 4,9 миллиарда долларов.
Как результат, товарооборот увеличился на 9,2% и составил 70,6 миллиарда долларов, став максимальным в современной истории двух стран, а Россия осталась четвертым основным торговым партнером Индии.
Второй год подряд главным торговым партнером Индии стали США — объем их взаимной торговли за год вырос на 4,3% и составил 125,2 миллиарда долларов. Китай стал вторым, в этом году существенно сократив отставание от Штатов, — его торговля с Индией увеличилась на 7,5%, до 124,5 миллиарда долларов.
Тройку лидеров замыкают ОАЭ, с которыми товарооборот Индии подскочил сразу на 26% — до 98,8 миллиарда долларов. В пятерку также вошла Саудовская Аравия, при этом став единственным крупным торговым партнером, который в прошлом году сократил торговлю с Индией — на 3,2%, до 43,1 миллиарда долларов.