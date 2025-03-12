«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

«За эти “нарушения” регулятор подал 17 отдельных исков к “Светофору” в Арбитражный суд Москвы, тогда как по закону они должны быть объединены в одно производство», — продолжает представитель компании. По его словам, в административном кодексе есть так называемая императивная норма (правовое предписание, которое обязательно к исполнению адресатам и не может быть изменено их соглашением). Она говорит о том, что если в рамках одной проверки регулятор выявил нарушение одной и той же статьи, эти дела должны быть объединены в одно производство, а суд должен вынести по ним одно постановление.