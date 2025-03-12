Сумма налогов от доходов трудовых мигрантов выросла на 16%

В Москве с 1 января 2025 года стоимость трудового патента для мигрантов возросла на 20% — с 7,5 тысячи до 8,9 тысячи руб. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, это позволит дополнительно привлечь в региональный бюджет около 2,9 млрд рублей.