Ставки аренды зерновозов упали в начале года вслед за снижением экспорта

По данным источника РБК на зерновом рынке, поставки зерна за рубеж за первые два месяца года уменьшились на 46% к январю—февралю 2024 года, до 6,1 млн т. Из статистики РЖД следует, что погрузка зерновых грузов снизилась на 28,7%, до 3,7 млн т, за этот же период, однако на 25,2% выросла во внутреннем сообщении. Во многом экспорт сократился за счет пшеницы, в основном следующей на Юг, полагают в ИЦО. По мнению Романа Соколова, директора Центра ценовых индексов, на перевозки в экспортном направлении прежде всего повлияло снижение экспортной квоты — на сельскохозяйственный сезон 2025 года (с 15 февраля по 30 июля) она сократилась до 10,6 млн т при 29 млн т год назад. Кроме того, в этом году квота распространяется только на вывоз пшеницы. Соколов также добавил, что эти условия особо влияют также на перевозки зерновых грузов на каспийском направлении (по информации РБК, поставки в адрес портов Каспийского бассейна за январь—февраль сократились до 506 тыс. т против почти 912 тыс. т год назад). «Отсутствие других культур среди прочих затронуло Каспийский бассейн, где кукуруза является основой для грузовой базы экспорта», — пояснил эксперт.