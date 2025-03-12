Собянин сообщил о планах реставрации домов-памятников в Москве в 2025 г

— С 2011 года в Москве отреставрировали 2347 объектов культурного наследия. Это порядка 30% всех памятников в городе. В результате доля московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилась в 12 раз — с 39% в 2010 году до 3,1% в 2024-м.