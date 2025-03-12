Собянин сообщил о планах реставрации домов-памятников в Москве в 2025 г

Всего в Москве сейчас действует более 400 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, пояснил столичный градоначальник. К приоритетным задачам на 2025 год он отнес восстановление нескольких объектов в центре города. Это:
- здание Политехнического музея (Новая пл., ¾, Тверской р-н);
- усадьба Алексея Бахрушина
XVIII—XIX вв.еков (ул. Бахрушина, 31/12, стр. 1−3, р-н Замоскворечье);
- городская усадьба
XVIII—XIX вв.еков (ул. Пречистенка, 8 стр. 1, р-н Хамовники);
- жилой дом Алексея Бахрушина
XVIII—XIX вв.еков (ул. Бахрушина, 29, р-н Замоскворечье);
- жилой дом Мальцевых XIX века (ул. Большая Якиманка, 5, р-н Якиманка);
- жилой дом
XVIII—XIX вв.еков (ул. Бахрушина, 27, р-н Замоскворечье).
Сколько домов-памятников в Москве уже восстановлено
Сергей Собянин, мэр Москвы:
— С 2011 года в Москве отреставрировали 2347 объектов культурного наследия. Это порядка 30% всех памятников в городе. В результате доля московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилась в 12 раз — с 39% в 2010 году до 3,1% в 2024-м.
Это один из лучших показателей среди мировых мегаполисов, поясняется на портале мэра. Например, в Париже аналогичная доля составляет около 7%, а в Лондоне — 4%.
Кроме того, в утвержденном плане реставрации столичных объектов культурного наследия на 2025 год значатся:
- более тысячи памятников и других произведений монументально-декоративного искусства, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны;
- девять объектов ВДНХ, среди которых павильоны № 6 «Химия», № 8 «Юные натуралисты», № 35 «Главтабак», № 284 «Золотой колос» и № 67 «Советская
- печать»;здания-памятники, расположенные в музее-заповеднике «Коломенское», а также на территории столичных усадеб Кусково, Останкино, Люблино и Кузьминки.
В конце января Собянин подробно рассказывал о масштабах реставрации исторической усадьбы Кузьминки. Там в порядок планируется привести музыкальный павильон, украшенный копиями клодтовских коней с Аничкова моста в Петербурге, и другие постройки конца XVIII — начала XX века.