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Собянин сообщил о планах реставрации домов-памятников в Москве в 2025 г

Столичные власти утвердили план реставрации объектов культурного наследия в 2025 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Всего в Москве сейчас действует более 400 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, пояснил столичный градоначальник. К приоритетным задачам на 2025 год он отнес восстановление нескольких объектов в центре города. Это:

  • здание Политехнического музея (Новая пл., ¾, Тверской р-н);
  • усадьба Алексея Бахрушина XVIII—XIX вв.еков (ул. Бахрушина, 31/12, стр. 1−3, р-н Замоскворечье);
  • городская усадьба XVIII—XIX вв.еков (ул. Пречистенка, 8 стр. 1, р-н Хамовники);
  • жилой дом Алексея Бахрушина XVIII—XIX вв.еков (ул. Бахрушина, 29, р-н Замоскворечье);
  • жилой дом Мальцевых XIX века (ул. Большая Якиманка, 5, р-н Якиманка);
  • жилой дом XVIII—XIX вв.еков (ул. Бахрушина, 27, р-н Замоскворечье).

Сколько домов-памятников в Москве уже восстановлено

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— С 2011 года в Москве отреставрировали 2347 объектов культурного наследия. Это порядка 30% всех памятников в городе. В результате доля московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилась в 12 раз — с 39% в 2010 году до 3,1% в 2024-м.

Это один из лучших показателей среди мировых мегаполисов, поясняется на портале мэра. Например, в Париже аналогичная доля составляет около 7%, а в Лондоне — 4%.

Кроме того, в утвержденном плане реставрации столичных объектов культурного наследия на 2025 год значатся:

  • более тысячи памятников и других произведений монументально-декоративного искусства, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны;
  • девять объектов ВДНХ, среди которых павильоны № 6 «Химия», № 8 «Юные натуралисты», № 35 «Главтабак», № 284 «Золотой колос» и № 67 «Советская
  • печать»;здания-памятники, расположенные в музее-заповеднике «Коломенское», а также на территории столичных усадеб Кусково, Останкино, Люблино и Кузьминки.

В конце января Собянин подробно рассказывал о масштабах реставрации исторической усадьбы Кузьминки. Там в порядок планируется привести музыкальный павильон, украшенный копиями клодтовских коней с Аничкова моста в Петербурге, и другие постройки конца XVIII — начала XX века.