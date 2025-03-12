Россия купила у Индии сливочного масла на 2,6 миллиона долларов

Индия является крупнейшим производителем сливочного масла в мире: в 2024 году его выпуск в стране оценивается в 6,95 миллиона тонн. Для сравнения: Евросоюз производит около 2,1 миллиона тонн сливочного масла в год. В России, по данным Росстата, в прошлом году было произведено 330 тысяч тонн этого продукта.