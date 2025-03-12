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Reuters: Китай ужесточает правила торговли на фоне волатильности цен из-за тарифов

Биржа Чжэнчжоу во вторник повысила требования к торговой марже для некоторых фьючерсных контрактов на рапсовый шрот с 7% до 9% после того, как 100%-ная пошлина Пекина на импорт из Канады вызвала двухдневное оживление на рынке, которое привело к росту цен до пятимесячного максимума.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Самый активный фьючерсный контракт на рапсовый шрот вырос на 7,23% и закрылся на отметке 2 684 юаня за метрическую тонну — самого высокого показателя с сентября 2024 года, передает Reuters.

В субботу Китай шокировал рынки, введя 100%-ную пошлину на импорт канадского рапсового масла, жмыха и гороха на сумму чуть более 1 млрд долл, а также 25%-ную пошлину на канадские морепродукты и свинину на сумму 1,6 млрд долл. Спровоцированная этим объявлением повышенная волатильность рынка побудила китайскую биржу ужесточить правила для управления рисками, говорится в материале Reuters.

По данным агентства, новые требования к торговой марже вступят в силу с 12 марта.

В 2024 году Китай импортировал из Канады 2,02 млн тонн рапсового шрота, что составило 73% от общего объема импорта, сообщает Reuters со ссылкой на данные китайской таможенной службы.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.