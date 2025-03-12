Reuters: Китай ужесточает правила торговли на фоне волатильности цен из-за тарифов

Биржа Чжэнчжоу во вторник повысила требования к торговой марже для некоторых фьючерсных контрактов на рапсовый шрот с 7% до 9% после того, как 100%-ная пошлина Пекина на импорт из Канады вызвала двухдневное оживление на рынке, которое привело к росту цен до пятимесячного максимума.