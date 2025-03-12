Разработчик IT-инфраструктуры Rubytech приготовился к IPO

«В целом в последнее время IT-отрасль находится под давлением, такие бумаги показали самую слабую динамику в 2025 году. Инвесторы разочаровались в возможности постоянно поддерживать высокие темпы роста IT-компаний и ожидают слабых результатов по итогам 2024 года. Сам факт принадлежности компании к отрасли IT едва ли будет плюсом. С другой стороны, на рынке есть длительная пауза с размещениями, и выход новой компании при небольшом объеме сделки и адекватном ценообразовании может иметь успех», — рассуждает Александров. Также важно, что ключевая ставка Банка России все еще сохраняется на экстремально высоких значениях (сейчас составляет 21%), и это будет давить на желаемый уровень капитализации при размещении, добавляет эксперт.