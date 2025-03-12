Патрушев рассказал о финансировании агропромышленного комплекса в 2025 году

«Сохраняются все основные инструменты поддержки, в том числе льготное кредитование. В преддверии посевной выделено 42 млрд рублей на субсидирование новых льготных кредитов, из них 34 млрд — на “короткие” кредиты. Они могут быть использованы в том числе для приобретения горюче-смазочных материалов, семян, удобрений», — сказал Дмитрий Патрушев.