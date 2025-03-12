От тарифной войны Трампа страдают рынки стали и алюминия

Администрация США ввела новые торговые ограничения после того, как Дональд Трамп пригрозил удвоить тарифы на металл для Канады до 50%. Однако от таких шагов отказались, когда Онтарио согласилось не вводить дополнительную плату за электроэнергию, поставляемую в США. Несмотря на это, тарифы на сталь и алюминий остаются в силе. Крупные компании, такие как Alcoa Corp, предупреждают, что такие меры могут привести к потере рабочих мест и росту цен, что особенно чувствительно для американцев в условиях финансового давления. Об этом пишет агентство Bloomberg.