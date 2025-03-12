От тарифной войны Трампа страдают рынки стали и алюминия

Администрация США ввела новые торговые ограничения после того, как Дональд Трамп пригрозил удвоить тарифы на металл для Канады до 50%. Однако от таких шагов отказались, когда Онтарио согласилось не вводить дополнительную плату за электроэнергию, поставляемую в США. Несмотря на это, тарифы на сталь и алюминий остаются в силе. Крупные компании, такие как Alcoa Corp, предупреждают, что такие меры могут привести к потере рабочих мест и росту цен, что особенно чувствительно для американцев в условиях финансового давления. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Торговая политика Трампа основывается на протекционизме, который, по его словам, должен поддержать американскую промышленность и вернуть рабочие места в секторах производства стали и алюминия. Однако под действие тарифов попадают не только экономические конкуренты США, такие как Китай, но и союзники, включая Евросоюз, Японию, Австралию и Южную Корею. В прошлом некоторые страны, включая Канаду, Мексику и Евросоюз, получали временные исключения из системы пошлин, но администрация Трампа заявила, что в будущем их предоставление не планируется.
Налоговая политика Трампа вызвала заметную турбулентность на мировых рынках, которая длилась три недели. Некоторые советники президента разрабатывают дополнительные тарифы для ключевых торговых партнеров, включая меры против импорта автомобилей, пиломатериалов, фармацевтических препаратов и сельскохозяйственной продукции. Эти ограничения могут вступить в силу уже в апреле. Одновременно администрация расширяет расследования, например, по вопросам тарифов на медь.
Эксперты предупреждают, что усиление пошлин увеличивает затраты для ряда отраслей американской экономики, которые зависят от импорта высококачественной стали и алюминия. Например, нефтедобывающие компании, использующие стальные трубы, могут столкнуться с ростом расходов. Это, в свою очередь, может отразиться на потребителях через повышение цен на автомобили, бытовую технику и даже продукты в металлической упаковке.
Политика усиления торговых барьеров стала частью общей стратегии Трампа по восстановлению баланса международной торговли, которую он считает несправедливой для США. Однако такие меры вызывают вопросы об их эффективности и последствиях для экономики. Глобальные торговые споры, вероятно, обострятся, что может повлиять как на внутренние рынки, так и на отношения США с их партнерами за рубежом.
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