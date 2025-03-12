Названы города-миллионники — лидеры по темпам роста цен на новостройки

Волгоград возглавил рейтинг городов-миллионников по темпам роста средней стоимости лота на рынке новостроек в феврале 2025 года, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». По итогам февраля средняя цена 1 кв. м на первичном рынке выросла по сравнению с январем на 3,6%, до 126,8 тыс. руб.