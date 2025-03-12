Названы города-миллионники — лидеры по темпам роста цен на новостройки

Волгоград возглавил рейтинг городов-миллионников по темпам роста средней стоимости лота на рынке новостроек в феврале 2025 года, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». По итогам февраля средняя цена 1 кв. м на первичном рынке выросла по сравнению с январем на 3,6%, до 126,8 тыс. руб.
Второе место занял Новосибирск, где средняя цена «квадрата» за месяц поднялась на 3%, до 163,2 тыс. руб. На третьей позиции оказалась Казань, где 1 кв. м подорожал на 2,8%, до 235 тыс. руб.
На четвертом месте Воронеж (+1,8%, до 137,8 тыс. руб.). Пятое место с приростом средней цены 1 кв. м за месяц на 1,5%, до 144 тыс. руб., занял Омск.
Москва заняла в рейтинге седьмое место. В феврале средняя цена 1 кв. м в столице составила 518,5 тыс. руб., что на 1,2% больше январского показателя.
Снижение средней цены «квадрата» в новостройках зафиксировано в шести городах-миллионниках. Наибольшим спад цен оказался в Челябинске (-7%, до 156,4 тыс. руб.) и Краснодаре (-4,2%, до 158,4 тыс. руб.).
Резкое снижение цен в Челябинске руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева объясняет введением застройщиками различных акций и скидок. Особенно это было характерно для новостроек массового сегмента. Некоторые застройщики вывели в реализацию более дешевые лоты, что также способствовало снижению средних цен на первичном рынке, добавляет эксперт.
По данным аналитической платформы bnMAP.pro, первую тройку городов-миллионников, где в январе 2025 года сильнее всего подорожали новостройки, составили Москва (+7,1%), Пермь (+5,6%) и Челябинск (+4%).